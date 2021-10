AEC do Kuwait substitui Feedback infra da Índia na modernização do hospital Ayres de Menezes

O Governo são-tomense através do ministro da Saúde Edgar Neves, assinou esta semana acordo com a empresa do Kuwait AEC – Abdumadi Engineering Consultalt, para realização de estudos com vista a definir o projecto de reabilitação e modernização do hospital Central Ayres de Menezes.

A empresa do Kuwait que passa a ser consultora na execução do projecto de modernização do hospital central, avaliado em 17 milhões de dólares, substitui a empresa indiana Feedback infra, que tinha sido contratada pelo anterior governo de Patrice Trovoada como consultora.

No ano 2018 o fundo Kuwait desembolsou 290 mil euros a favor da empresa Feedback infra pelos serviços de consultoria prestados no âmbito da realização de estudos para elaboração do projecto de modernização do hospital central Ayres de Menezes.

Mais tarde, com o governo de Jorge Bom Jesus, o Fundo Kuwait e o Governo são-tomense decidiram romper acordo com a empresa indiana Feedback infra, por alegado incumprimento dos compromissos assumidos, com vista a elaboração do projecto para modernização do hospital central. Mais ainda, o fundo Kuwait exigiu que o Estado são-tomense accionasse mecanismos que obrigassem a empresa indiana Feedback infra, a devolver os 290 mil euros que foram pagos, por serviço que segundo o Fundo Kuwait, não foi feito.

Tomás Vera Cruz, Presidente do Comité Director para modernização do hospital Ayres de Menezes, em entrevista exclusiva ao Téla Nón no passado mês de Março explicou a situação.

«A saída da Feedback infra, implica um recomeço de tudo. Vai-se abrir um concurso público para contratar a nova empresa de consultoria. A nova empresa de consultoria vai fazer toda fase de pré- construção marcada por elaboração do desenho do projecto, até o lançamento do concurso público para selecção da empresa que vai executar as obras de modernização do hospital», afirmou Tomás Vera Cruz, no exclusivo ao Téla Nón em Março de 2021.

Em 21 de Outubro de 2021, nas instalações do ministério da saúde, o Governo são-tomense assinou acordo com a nova empresa de consultoria para o projecto de modernização do hospital Ayres de Menezes.

Ali Ibashara, responsável da empresa AEC do Kuwait, prometeu celeridade no processo de elaboração do projecto de requalificação e modernização do hospital nacional de referência.

«Eu entendo a importância deste projecto para STP, já mobilizamos a nossa equipa de trabalho e da nossa parte faremos a entrega do projecto mesmo antes do prazo estabelecido contratualmente», afirmou o responsável da empresa de consultoria.

O Ministro da Saúde Edgar Neves defendeu a celeridade nos trabalhos, para o país ganhar tempo.

Afinal de contas, o acordo de crédito de 17 milhões de dólares para modernização do hospital Ayres de Menezes foi assinado no ano 2016. O ex-Ministro das Finanças Américo Ramos e as autoridades do fundo Kuwait foram os subscritores do acordo de crédito financeiro.

O actual governo teve que negociar com o fundo Kuwait a prorrogação da linha crédito para o ano 2025, tendo em conta que deveria expirar no ano 2020.

Para o ministro Edgar Neves trata-se de um projecto de salva vidas, mas também de promoção económica.

«Ultrapassa as barreiras do quadro sanitário, toca no desenvolvimento do país, no turismo e dão-nos a todos sinais de um futuro melhor», declarou o ministro da saúde, no acto de assinatura do acordo com a empresa de consultoria.

Conforme explicação dada ao Téla Nón pelo Presidente do Comité Director, Tomás Vera Cruz, em Março passado, após a realização dos estudos e a elaboração do projecto de requalificação e modernização do hospital. Trabalho que deverá durar 6 meses será então aberto, o concurso público para a contratação da empresa que vai executar a obra.

Abel Veiga