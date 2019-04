MLSTP : “O que pretende Sua Excelência o Presidente da República? Será que Vossa Excelência apoia a corrupção?”

COMUNICADO DA COMISSÃO POLÍTICA

A Comissão Política do MLSTP/PSD, reunida no dia 09 de Abril de 2019, em sessão de trabalhos na sede do Partido, ao analisar a situação política interna do País, viu com preocupação a mensagem à Nação de Sua Excelência o Presidente da República, onde de uma forma velada anunciou, citamos:

– “ Temos todos assistido a factos, muitos deles inéditos na nossa democracia, que levam a conclusão que estamos em presença de uma clara sistemática e premeditada tentativa de subversão da ordem institucional instaurada pela Constituição da República, sufragada pelo povo soberano”. Mais ….. o nosso país vive momentos bastantes difícil, de levada tensão e muito crítico de sua evolução. … fim de citação.

Face a essas declarações, a Comissão Política apela o povo de São Tomé e Príncipe a não submeter, nem tão pouco a render- se a interesses estranhos a seu bem estar e desenvolvimento.

A Comissão Política considera inusitado que Sua Excelência o Presidente da República venha anunciar sinais de instabilidade e anúncios de tentativas de alteração da ordem institucional instaurada, tratando –se de um Governo constitucionalmente instalado.

A Comissão Política expressa a sua preocupação face a atitude de Sua Excelência o Presidente da República Evaristo Carvalho, em afronta aos órgãos do Estado legalmente constituídos, no cumprimento da sua missão de combate à corrupção.

O Presidente República deveria acarinhar a Polícia Judiciária (PJ) porque esta instituição policial do Estado Santomense, está cumprindo a sua missão.

È facto para se questionar:

O que pretende Sua Excelência o Presidente da República?

Será que Vossa Excelência apoia a corrupção?

De que lado está afinal?

Contrariamente ao que diz o Senhor Presidente República, o nosso país vive hoje momentos de grande tranquilidade de muita paz e sobretudo mais liberdade, como o próprio povo reconhece.

O MLSTP/PSD tem consciência das dificuldades económicas e sociais que enfrentam o mundo e muito particularmente os cidadãos Santomenses.

O Primeiro-Ministro JORGE BOM JESUS e o Governo estão profundamente engajados na solução dos problemas de São Tomé e Príncipe, e não compreende que Sua Excelência o Presidente da República quer pôr em causa a estabilidade e a tranquilidade hoje conquistada pelo povo, através das eleições de 7 de Outubro passado.

A Comissão Política do MLSTP/PSD lança um veemente apelo a Comunidade Internacional para estar atenta à arquitectura política que parece estar a ser orquestrada com objectivos obscuros.

Finalmente a Comissão Política Nacional reafirmou o seu total apoio ao XVII GOVERNO, liderado pelo Camarada JORGE BOM JESUS, apelando a todos Santomenses a se manterem tranquilos, pois as instituições continuam no seu regular funcionamento, e exorta aos militantes e simpatizantes do MLSTP/PSD, a estarem firmes e intransigentes na defesa dos interesses da população.

COMISSÃO POLITICA DO MLSTP/PSD, AOS 09 DE ABRIL DE 2019.

O Secretário-geral.

ARLINDO BARBOSA

NOTA ….Téla Nón é desde quarta feira alvo de mais uma acção Pirata que compromete a sua actualização….pelo facto as nossas desculpas no atraso da publicação das noticias.