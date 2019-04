Obras para modernização do aeroporto internacional iniciam-se em 2020

Uma missão técnica da República da China que se encontra no país para ultimar os estudos com vista a ampliação da pista do aeroporto internacional apresentou na quarta feira ao Primeiro Ministro Jorge Bom Jesus, o projecto de modernização do aeroporto.

O Chefe da equipa técnica chinesa, garantiu a imprensa que as obras de reabilitação e ampliação da pista vão começar no início do ano 2020. Segundo o porta da voz da delegação técnica chinesa, as obras vão demorar 4 anos. Tudo porque os trabalhos serão executados, sem por em causa o funcionamento normal do aeroporto internacional.

Quanto ao financiamento, o porta da voz, garantiu que a República Popular da China já tem o pacote financeiro para dar a São Tomé e Príncipe um aeroporto mais moderno.

A equipa técnica da China que se reuniu com o ministro das obras públicas, Osvaldo Abreu, foi surpreendida com a presença do Primeiro Ministro Jorge Bom Jesus, que se deslocou ao ministério das obras públicas, para conhecer também o projecto do futuro aeroporto modernizado. «São projectos estruturantes do aeroporto e do porto. Trata-se de um projecto de reabilitação e extensão da pista do aeroporto de forma a que possamos ter cerca de 2800 metros e podermos estar habilitados a acolher aviões de maior porte», declarou Jorge Bom Jesus.

Segundo o Chefe do Governo, o projecto de ampliação e modernização do aeroporto internacional de São Tomé e Príncipe está inscrito no Orçamento Geral do Estado para 2019. A sua presença na reunião técnica, foi prova segundo, Jorge Bom Jesus da importância estratégica que tem a cooperação entre São Tomé e Príncipe e a China.

Aliás o Primeiro Ministro acrescentou que durante a sua recente visita a China, apelou aos dirigentes chineses no sentido de acelerarem a execução dos projectos estruturantes, acordados com o arquipélago. «É chegada a hora de nós começarmos a materializar e concretizar, a arregaçar as mangas…», sublinhou.

O primeiro ministro considera que o Governo está envolvido num contra-relógio, numa corrida dos 100 metros. Até o mês de Outubro próximo os programas inscritos no Orçamento Geral do Estado devem ser materializados.

Segundo Jorge Bom Jesus, quem não tem pernas, vai ficar pelo caminho. « A exigência vai estar muito alto. Nós avaliaremos aqueles que estão de facto em condições e que têm pernas para concretizarem connosco estes 100 metros. A avaliação vai acontecer. E possivelmente algumas pessoas certamente, não estarão connosco na concretização do orçamento de 2020», frisou.

Abel Veiga