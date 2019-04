Primeiro Ministro promete assacar responsabilidades pelo naufrágio de Amfitrit

Jorge Bom Jesus endereçou sentimentos de pêsames às famílias enlutadas da ilha do Príncipe. Garantiu todo apoio do Governo Central ao Governo da região do Príncipe. Prometeu medidas, para esclarecer as causas do naufrágio. « Todas as medidas estão a ser tomadas para abertura imediata de um inquérito para apurar as causas deste trágico acontecimento e assacar as responsabilidades», afirmou o Primeiro Ministro.

Numa comunicação à nação, o Chefe do Governo, anunciou a convocação extraordinária do Conselho de Ministros, para analisar a situação de tragédia que mais uma vez se abateu sobre a ilha do Príncipe.

Por outro lado o Procurador Geral da República, Kelve Carvalho, também se pronunciou sobre a tragédia do Amfitrit. Num comunicado, o Procurador Geral da República anunciou, que «foi mandato instaurar o respectivo processo criminal para apurar responsabilidades».

Abel Veiga