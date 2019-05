STP abre as portas do Golfo da Guiné para Angola entrar e se afirmar

Os dois países deram início esta segunda – feira em São Tomé, a uma reunião que cria novo quadro de cooperação estratégica.

Pela voz da Ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Elsa Pinto, São Tomé e Príncipe que partilha cooperação com Angola em vários domínios, decidiu oferecer a sua posição estratégica no Golfo da Guiné, para Angola se afirmar como actor emergente. «Trabalhar com Angola para que São Tomé e Príncipe seja o veículo de acesso pleno de Angola no Golfo da Guiné, uma região que todos presumimos de grande utilidade e importância estratégica económica militar e diplomática», afirmou a ministra.

O secretário de Estado para Cooperação Internacional e Comunidades de Angola, chefia a delegação angolana composta por 25 membros. Directores e chefes de sessão de várias instituições públicas angolanas integram a delegação.

Os dois países consideram que depois de um longo período de estagnação, está a ser aberta uma nova era nas relações bilaterais. «As mesmas foram decaindo em intensidade e conteúdo, nos anos mais recentes, tendo atingido o seu nível mais baixo e frio nos últimos 4 anos», descreveu a Ministra dos Negócios Estrangeiros de São Tomé e Príncipe. .

Os membros de governos e as equipas técnicas dos dois países, pretendem segundo Elsa Pinto, dentre vários objectivos, «dinamizar o comércio entre os dois países, incentivar o investimento estrangeiro directo angolano em São Tomé e Príncipe», frisou.

Domingos Vieira Lopes, Secretário de Estado para Cooperação Internacional e Comunidades de Angola, lançou um apelo às equipas técnicas dos dois países. «Que nesta reunião se possam garantir resultados concretos, tendo em conta os objectivos nos propusemos alcançar, especialmente a adopção e implementação de um novo quadro de cooperação estratégica entre Angola e São Tomé e Príncipe, numa lógica de vantagens mútuas», referiu o secretário de Estado para Cooperação Internacional de Angola.

A missão do governo angolano que chegou a São Tomé na madrugada de segunda – feira termina, os trabalhos de concertação com o Governo são-tomense nesta quarta feira, 15 de Maio.

Ainda nesta tarde de segunda – feira Domingos Vieira Lopes, enquanto chefe da delegação governamental angolana reuniu-se com o Primeiro Ministro Jorge Bom Jesus.

Abel Veiga