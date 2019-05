PR deu posse ao novo Chefe de Estado Maior das FASTP

Coronel do Exército Idalécio Pachire foi empossado esta segunda – feira pelo Presidente da República Evaristo Carvalho, como novo Chefe de Estado Maior das Forças Armadas.

Antes de jurar cumprir as leis da República, o coronel Idalécio Pachire, foi promovido pelo Chefe de Estado à patente de Brigadeiro.

Idalécio Pachire regressa ao comando das forças armadas de São Tomé e Príncipe, após ter sido de 2003 à 2011, comandante das Forças Armadas. Um espaço de tempo em que não havia no ordenamento militar são-tomense a categoria, ou o cargo de Chefe de Estado Maior.

Só a partir do ano 2012 foi implementada a lei que cria o cargo de Chefe de Estado Maior das Forças Armadas.

Para o brigadeiro Idalécio Pachire, o seu empossamento como Chefe de Estado Maior, «é uma responsabilidade muito grande, mas conto com a colaboração da minha equipa de trabalho, e os militares em geral, para que tudo façamos para que a nação santomense possa estar em paz», afirmou o brigadeiro.

Devolver dignidade a instituição militar é um dos propósitos do novo Chefe de Estado Maior. «Vamos tudo fazer para que as forças armadas possam estar no seu lugar digno», pontuou.

7 anos após a criação do cargo de Chefe de Estado Maior das Força Armadas, São Tomé e Príncipe assiste ao empossamento do quarto brigadeiro nessas funções.

O Primeiro Chefe de Estado Maior das Forças Armadas, foi o Brigadeiro Felisberto Maria Segundo. Empossado em Agosto de 2012, o então Chefe de Estado Maior, acabou por abandonar as suas funções em Fevereiro do ano 2014, por causa de uma insubordinação militar que eclodiu no quartel general das forças armadas naquele ano.

O brigadeiro Justino Lima, foi empossado em 2014 e em substituição do primeiro brigadeiro, mas também não demorou na função de Chefe de Estado Maior. Já em Janeiro de 2015, pediu a sua demissão, após um vídeo pirata gravado dentro do quartel general ter denunciado o então Chefe de Estado Maior, como tendo pontapeado, um delinquente, que estava a ser castigado por outros oficiais militares na parada do quartel general.

Horácio Sousa, foi o Brigadeiro que mais tempo ocupou o cargo de Chefe de Estado Maior das Forças Armadas, ou seja, de 2015 até 2019. Segundo a lei o mandato do Chefe de Estado Maior das Forças Armadas de São Tomé e Príncipe, é de 3 anos, no entanto renováveis, por decisão do Governo.

O Brigadeiro Horácio Sousa, não mereceu a confiança do actual Governo para continuar a liderar as forças armadas por mais 3 anos. O Conselho Superior de Defesa mandou cessar as suas funções, e para substituí-lo o Governo indicou o nome do então Coronel do Exército, Idalácio Pachire.

Abel Veiga