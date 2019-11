Brigadeiro Horácio Sousa condecorado por Portugal com a Medalha Cruz de São Jorge

A condecoração aconteceu esta semana no salão nobre da embaixada de Portugal na capita São Tomé.

O Téla Nón, coloca a disposição do leitor, uma nota das Forças Armadas Portuguesas, que relata o acto de condecoração do Brigadeiro, Horácio Sousa, ex-Chefe de Estado Maior das Forças Armadas de São Tomé e Príncipe :

” O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas (CEMGFA), Almirante António Silva Ribeiro, condecorou com a Medalha Cruz de São Jorge, Primeira Classe, o antigo Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas (CEMFA) Santomenses, Brigadeiro Horácio Castro da Trindade de Sousa, pelo permanente e notável esforço desenvolvido no fortalecimento das relações entre as Forças Armadas Portuguesas e Santomenses.

A condecoração foi imposta pelo Comandante Naval da Marinha Portuguesa, Vice-Almirante Gouveia e Melo, numa cerimónia realizada na Embaixada de Portugal em São Tomé, no passado dia 11 de novembro.

O evento contou com a presença do Embaixador de Portugal no país, assim como, de altos dignatários santomenses, dos quais se destacam o Ministro da Defesa e Ordem Interna, o Ministro da Juventude, Desporto e Empreendedorismo, o Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, os Comandantes do Exército e da Guarda Costeira e o Chefe da Casa Militar do Presidente da República. Para além destas personalidades, marcaram ainda presença antigos titulares da Defesa e das Forças Armadas, bem como o Embaixador do Brasil, testemunhando assim o apreço pelo Brigadeiro Horácio de Sousa.

A Medalha Cruz de São Jorge é uma medalha privativa do Estado-Maior-General e destina-se a galardoar os militares e civis, nacionais ou estrangeiros que, no âmbito técnico-profissional, revelem elevada competência, extraordinário desempenho e relevantes qualidades pessoais, contribuindo significativamente para a eficiência, prestígio e cumprimento da missão do Estado-Maior-General das Forças Armadas“.

Fonte : Forças Armadas de Portugal