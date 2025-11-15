Guarda Costeira participou no Grand African Nemo

Trata-se de um exercício naval concebido pelos países da África Ocidental e da África Central. Uma iniciativa africana que pretende promover a autonomia dos países banhados pelo oceano atlântico na defesa e segurança da via marítima que liga o continente africano e o mundo.

O evento serviu para a primeira aparição pública do Chefe de Estado Maior Interino das Forças Armadas de São Tomé e Príncipe, o coronel do exército Virgílio Pontes, depois da sua nomeação pelo Conselho Superior de Defesa.

Concebido na capital dos Camarões – Yaoundé, pelos chefes de estado dos países africanos, a edição deste ano do Grand African Nemo, teve o apoio directo da marinha de guerra da França.

«São Tomé e Príncipe tem sido inúmeras vezes palco de ilícitos, que brigam com o comércio marítimo internacional. Vozes autorizadas asseguram que os crimes marítimos custam à África Ocidental e Central cerca de 10 biliões de dólares por ano», alertou o ministro da defesa e ordem interna.

Horácio Sousa que é brigadeiro – general, e tutela o sector da defesa e segurança do país, o exercício naval que colocou as forças navais de todos os países em operações em simultâneo, representa mais do que um treinamento conjunto. «É a materialização da nossa visão comum de um domínio marítimo seguro, que sustenta a economia azul e proteja as comunidades pesqueiras», frisou.

São Tomé e Príncipe que se debate com dificuldades para garantir a segurança no espaço marítimo que é 160 vezes maior do que a terra, espera que o projecto concebido pelos Estados africanos em Yaounde, «inspire políticas sustentáveis investimentos em tecnologias como drones e sistemas de vigilância, e sobretudo a continuidade de um futuro mais seguro, e próspero para todas as nações africanas», concluiu o ministro da defesa e ordem interna.

A guarda Costeira nacional realizou exercícios de busca e salvamento no mar, combate a pesca ilegal, e a pirataria marítima. 700 pessoas entre militares e funcionários de diversos sectores da administração do Estado participaram nos exercícios Grand African Nemo.

Abel Veiga