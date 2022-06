“Normalmente os militares não prometem” – Brigadeiro Olinto Paquete

O novo Chefe de Estado Maior das Forças Armadas, brigadeiro Olinto Paquete, recusou prometer mundos, fundos e paraíso aos militares.

Sem promessas, o novo Chefe de Estado maior das Forças Armadas, garantiu trabalho, empenho e cumprimento das leis da República.

«Normalmente os militares não prometem. Cumprem missões, ajudam na organização do Estado», afirmou o brigadeiro Olinto Paquete.

Na sua primeira declaração à imprensa, após ter sido promovido à patente de Brigadeiro e investido pelo Presidente da República Carlos Vila Nova como Chefe de Estado Maior das Forças Armadas, Olinto Paquete destacou o papel importante que os militares desempenham na promoção e defesa da democracia.

Cerimónia de investidura do CEMFA – Olinto Paquete pelo PR Carlos Vila Nova

As forças armadas de São Tomé e Príncipe, participam no processo de organização das eleições. São os militares são-tomenses que garantem a segurança da Comissão Eleitoral Nacional e das suas delegações, assim como do acto eleitoral.

Assistência na cerimónia de investidura do CEMFA

«Por isso é exigido as forças armadas, imparcialidade, apartidarismo, e isso podem contar que vamos trabalhar para cumprir com esses desígnios», precisou o Chefe de Estado Maior.

Militares no activo que se envolverem com a política, não terão sucesso. «Aqueles que dedicarem a política enquanto no activo terá a sua devida recompensa», reforçou o brigadeiro Olinto Paquete.

Cumprimento das leis que regem o Estado, é o caminho para resolver e ultrapassar os problemas.

«O problema não está só no país. O problema está em cada um de nós. Eu como Chefe de Estado Maior, com o peso da responsabilidade de ser guia, tenho que fazer cumprir o que é a lei e as normas. E vocês que são da comunicação social, devem contribuir na medida em que conseguem descortinar a actividade de cada um de nós», pontuou.

O novo chefe de Estado Maior, disse que está nas forças armadas desde o ano 1983, ou seja, há 39 anos.

Abel Veiga