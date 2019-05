Ciência : Sundy no centro das atenções do Mundo

A Roça Sundy, localizaada na ilha do Príncipe, é esta quarta – feira, palco da celebração do centenário da comprovação da teoria de relatividade, do cientista Albert Einstein.

Sundy que através de investimento privado, se transformou numa roça de turismo ecológico, está no centro das atenções científicas mundiais, e coloca a ilha do Príncipe na boca do mundo.

Há 100 anos, exactamente no dia 29 de Maio de 1919, através do eclipse solar ocorrido no referido dia, astrónomos ingleses chefiados por Arthur Eddington comprovaram na Roça Sundy, a teoria que tinha sido anunciada em 1915 pelo físico Albert Einstein.

No dia 29 de Maio de 2019, a ilha do Príncipe celebra o centenário de uma comprovação que revolucionou a ciência mundial.

O Presidente de Portugal Marcelo Rebelo de Sousa, que tinha prometido marcar presença nas celebrações aterrou na ilha do Príncipe na noite de terça – feira. Uma aterragem que inaugurou a iluminação da pista do aeroporto da ilha do Príncipe.

O Presidente da República Evaristo Carvalho, recebeu o seu homólogo português, e ambos marcaram presença esta quarta – feira nas celebrações na roça Sundy.

O Primeiro Ministro Jorge Bom Jesus, e os membros do seu governo também estão no Príncipe que desde terça – feira, tornou-se no centro político,cultural e científico do arquipélago são-tomense.

Até o Telejornal da Televisão são-tomense passou a ser emitido e pela primeira vez, directamente da roça Sundy.

Abel Veiga