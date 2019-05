Disciplina e brio militar no exército

São as exigências do novo Chefe de Estado Maior das Forças Armadas. O Brigadeiro Idalécio Pachire, que visitou na quarta – feira, o quartel do Exército disse que detectou irregularidades nas casernas, e orientou o Comandante do exército a instaurar processos disciplinares contra os militares. «Foi para mim uma decepção, sobretudo na caserna da infantaria. Já pedi ao Comandante do Exército para tomar medidas disciplinares», afirmou.

Na parada do quartel general do exército, o Brigadeiro, avisou aos militares em formato que está de regresso a casa. Uma casa que conhece todos os cantos e recantos.

A disciplina e o brio militar, têm que marcar também o uso do uniforme. «Aos praças uma atenção especial, sobretudo no uso dos uniformes. Dentro em breve iremos fazer um despacho que proíbe o uso de camuflados fora dos quartéis», precisou o Chefe de Estado Maior.

A acção de ordem nas fileiras do exército atinge o uso das redes sociais. Segredo que constituiu sempre a alma do exército são-tomense, acabou nos últimos anos a escoar-se para as redes sociais. «Quero chamar atenção de todos os militares para saberem fazer o uso das redes sociais quer nos quartéis como fora dos quartéis», frisou o Brigadeiro.

Idalécio Pachire quer o envolvimento de todos os militares do exército na árdua tarefa de reorganização e dignificação da instituição militar. «Quero aqui nesta parada apelar a todos e sem excepção para lançarmos os desafios que tem as forças armadas e construir um exército republicano, com disciplina, lealdade, e brio militar. Só desta forma poderemos honrar a pátria», concluiu.

Militares do exército receberam ordens do Chefe de Estado Maior para uma mudança de atitude e de postura na sociedade. «Unidos num só corpo, façamos das forças armadas o baluarte da nação», referiu.

A Guarda Costeira segundo ramo das forças armadas também recebe ainda nesta semana a visita do novo Chefe de Estado Maior.

Abel Veiga