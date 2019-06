Visto de entrada em Portugal pode “acelerar” em 2020

O embaixador de Portugal em São Tomé Portugal, Luís Gaspar da Silva(na foto), preencheu boa parte do seu discurso por ocasião do dia de Portugal de Camões e das Comunidades portuguesas, com a polémica em torno da emissão de vistos para cidadãos são-tomenses que pretendem se deslocar à Portugal.

Segundo o embaixador de Portugal, o seu país está empenhado na promoção da mobilidade no seio da Comunidade de Países de Língua Portuguesa. Por isso mesmo, há um projecto conjunto com Cabo Verde que preside a CPLP, no sentido de dinamizar a mobilidade no espaço de língua portuguesa. «Sabemos que um acordo desta natureza não vai vigorar amanhã. E a insatisfação do cidadão comum são-tomense na obtenção de visto para se deslocar a Portugal, vai ainda perdurar algum tempo», afirmou o embaixador Luís Gaspar da Silva.

Enquanto a insatisfação não for satisfeita, o representante diplomático de Portugal em São Tomé e Príncipe, prometeu que a secção consular da embaixada, «continuará a envidar todos os esforços para dar a resposta mais célere possível aos requerentes de vistos».

O falta de concessão fluída de visto de entrada para cidadãos nacionais, em Portugal, motivou a organização, no entanto, fracassada de uma concentração popular diante da embaixada de Portugal no dia 10 de Junho.

O embaixador de Portugal, detalhou a situação actual de emissão de vistos, e admitiu a possibilidade da situação vir a conhecer alguma melhoria apenas em 2020. «Adianto haver intenção de instalar na cidade de São Tomé no próximo ano, um espaço comum de vistos no espaço Schengen que irá melhorar grandemente a resposta aos pedidos de visto», precisou Luís Gaspar da Silva.

O aumento da procura por parte dos cidadãos são-tomenses, de visto para zarparem da sua terra natal, rumo a Portugal ou a Europa, colocou os serviços consulares da embaixada de Portugal, sob uma pressão nunca antes vista. «Pedidos estes que nos últimos 3 anos, mais do que duplicaram principalmente no que respeita aos vistos de estudo e aos vistos por razões de saúde», concluiu o embaixador de Portugal.

Abel Veiga