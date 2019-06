STP e BAD assinam acordo de financiamento para Agricultura e Pesca

O Governo santomense, através do Ministro do Planeamento, Finanças e Economia Azul, Osvaldo Vaz, assinou nesta quinta-feira, 13, em Malabo,Guiné-Equatorial, com o Banco Africano de Desenvolvimento, BAD, um acordo de financiamento (donativo) no valor de 3.502.969,99 USD (Três milhões, quinhentos e dois mil, novecentos e sessenta e nove dólares e noventa e nove centavos) para projectos no ramo de Agricultura e Pesca.

Este acordo que visa responder às necessidades dos projectos da actividade de reforço a resiliência e a capacidade de adaptação às mudanças climáticas nos sectores de Agricultura e Pesca; e de reabilitação das infra-estruturas de apoio à segurança alimentar II (PRIASA II) foi assinado à margem de mais uma reunião desta instituição bancária.

Com este montante o país dará resposta a uma das grandes problemáticas mundial, mudanças climáticas, que vem ameaçando as actividades agrícolas e piscatórias no arquipélago, frisou Osvaldo Vaz.

Martins dos Santos