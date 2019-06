Caso Rosema provoca suspensão de 3 Juízes do Tribunal Constitucional

O Conselho Superior de Magistrados Judiciais suspendeu preventivamente 3 juízes do Tribunal Constitucional. Os três juízes em causa, foram acusados pelo Presidente do Tribunal Constitucional, Pascoal Daio de usurpação das suas competências, quando se reuniram no mês de Maio último para decidir sobre um recurso relacionado com a Cervejeira Rosema.

O Presidente do Tribunal Constitucional, Pascoal Daio, denuncio publicamente a reunião ou conferência realizada pelos três juízes, que aconteceu à sua revelia. O Juiz presidente alertou a comunidade nacional e internacional para a nulidade da decisão que os três juízes poderiam tomar sobre o caso Rosema.

Acto contínuo o Presidente do Tribunal Constitucional solicitou ao Conselho Superior da Magistratura Judicial, a instauração de um processo disciplinar contra os 3 juízes.

A nova maioria parlamentar, liderada pelo MLSTP, que no mês de Fevereiro, escolheu e deu posse aos 5 novos juízes do Tribunal constitucional, reagiu de imediato e aprovou uma resolução, que deu luz verde ao conselho superior dos magistrados judiciais para executar o processo disciplinar.

O auto governo da magistratura judicial, reuniu-se pôs em marcha o processo disciplinar,contra os 3 juízes conselheiros, e foi mais decidido ainda. «Este conselho deliberou em suspender preventivamente os senhores drs. António Reffel Raposo, Carlos Olímpio Stock e Leopoldo Machado Marques do exercício das funções de Juiz Conselheiro do Tribunal Constitucional», diz o comunicado do Conselho Superior da Magistratura Judicial, posto a circular nas redacções na quinta – feira.

O caso da cervejeira Rosema, provoca mais uma crise judicial em STP, desta vez no Tribunal Constitucional.

Abel Veiga