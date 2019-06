Operacional Peter revelou na CPI o que diz ser instinto sanguinário de Patrice Trovoada

Peter Lopes (na foto), ex-mercenário ao serviço do extinto Batalhão Búfalo, prestou declarações à Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga os contornos da autoria moral e financeira do Golpe de Estado do ano 2003.

O ex-operacional que combateu em vários palcos africanos nomeadamente em Angola e na Serra Leoa, é cidadão são-tomense. Amigo fiel do ex-Primeiro Ministro Patrice Trovoada, Peter Lopes, e mais 11 outros são-tomenses que integravam o extinto batalhão búfalo, assaltaram o quartel general das forças armadas em Julho do ano 2003.

Os membros do então governo de união nacional, liderado por Maria das Neves do MLSTP, foram detidos e aprisionados no quartel general. O então procurador geral da República Adelino Pereira também foi encarcerado no quartel general. O então Presidente da República Fradique de Menzes, escapou ileso, porque se encontrava ausente do país, numa visita repentina à Nigéria.

No ano 2012, o escritor nigeriano David Oladipupo Kuranga, denunciou no seu livro “The Power of Interdependence”, Patrice Trovoada foi o autor moral do Golpe de Estado de 2003. Na altura o Téla Nón foi o único meio de comunicação social que deu a notícia :

No entanto no ano 2017, Peter Lopes, o ex-operacional do batalhão Búfalo da África do Sul, surpreendeu a sociedade são-tomense denunciando o então Primeiro Ministro Patrice Trovoada, como sendo o autor intelectual e financiador do Golpe de Estado.

Uma denúncia que ficou por esclarecer. Em 2019, com a abertura da nova legislatura, a Assembleia Nacional, composta maioritariamente pelos antigos partidos da oposição, decidiu criar uma comissão parlamentar de inquérito para esclarecer a denúncia.

Peter Lopes confirmou para a Comissão Parlamentar de Inquérito, que « O cidadão Patrice Trovoada, deu-nos ordens para matar Pinto da Costa, Fradique de Menezes, e Óscar Sousa. Essas 3 individualidades sabem que é verdade. Tragam o Patrice Trovoada para ele diante de mim, dizer que não é verdade», afirmou.

O ex-operacional insistiu com a Comissão Parlamentar de Inquérito. « Vão buscar o homem e traz ele aqui, eu insisto».

A CPI, já pediu a comparência do ex-Primeiro Ministro por três vezes consecutivas, mas até agora Patrice Trovoada, não apareceu em São Tomé e Príncipe.

Peter Lopes diz ter sido elemento chave da operação dos 12 operacionais do batalhão Búfalo, que assaltaram o quartel das forças armadas e tomaram o poder em São Tomé e Príncipe. «Quem é que entrou com o armento aqui em São Tomé?Foram eles? Mas usaram-me para entrar com armamento aqui em São Tomé. Hoje vem dizer que fui subalterno. Hoje vêm dizer que não sabiam do Golpe?».

Garantiu à CPI, que os 12 operacionais, eram sustentados por Patrice Trovoada. «Eu é que ia na casa do Patrice Trovoada no campo de milho, enquanto ele era ministro dos negócios estrangeiros, buscar sacos de dinheiro para sustentar os 12 elementos do batalhão búfalo?».

Chamou a atenção da CPI, para o facto de a presença dos 12 operacionais no território nacional, não ter sido obra do acaso. «Não foi a minha intenção nem a intenção dos outros elementos subir avião e vir fazer golpe de Estado aqui. Alguém nos recrutou. Alguém prometeu-nos alguma coisa, é por isso que subimos o avião e viemos cá. Agora vem dizer que o Patrice não sabe?».

Revelou alguns factos que na sua perspectiva provam que tinham um comandante supremo. «Nas primeiras horas do Golpe de Estado qual foi o dirigente que apareceu no quartel? Não foi Patrice Trovoada? Como se não sabia de nada. Mas foi o Patrice Trovoada. Temos que falar a verdade».

Peter Lopes revelou ainda o que considera ser o instinto sanguinário do ex-Primeiro Ministro Patrice Trovoada.

Durante a campanha para as eleições presidenciais de 2016, o então Primeiro Ministro, terá ordenado os ex-búfalos que na altura eram aliados do ex-Primeiro Ministro, e apoiavam a campanha do candidato adversário do então Presidente Pinto da Costa, a provocar algum derramamento de sangue. «Na campanha para as eleições presidenciais de 2016, Patrice Trovoada mandou-nos ir partir as pernas do ajudante de campo do ex-Presidente Pinto da Costa. E se fizéssemos isso? O que diriam hoje?», Pontuou.

Peter Lopes, concluiu parte da sua intervenção, dizendo que «hoje ele vem dizer que sou marginal? Marginal é ele, que abandonou as suas tropas aqui e está em Portugal na boa vida», concluiu.

O leitor é convidado a ouvir na íntegra às declarações do ex-operacional Peter Lopes ;

Abel Veiga