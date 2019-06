JBJ regressou de Itália com projecto de  1,5 milhões de USD  

O Primeiro Ministro Jorge Bom Jesus, regressou na terça – feira ao país, após visita de trabalho a Itália, onde conseguiu angariar junto ao Programa Alimentar Mundial(PAM), ajuda para retomar a alimentação nas escolas do país. O projecto de alimentação escolar vai ser retomado e por um período de 5 anos.

O PAM vai alocar 1,5 milhões de dólares para garantir a merenda nas escolas do país, e o Governo são-tomense, deve colaborar com cerca de 200 mil dólares anuais. «Fomos a Itália advogar a favor das nossas crianças e dos agricultores», afirmou o Chefe do Governo.

Para além do apoio do PAM, Jorge Bom Jesus, conseguiu convencer outro organismo das Nações Unidas, no caso a FAO, a financiar um centro de excelência no país, avaliado em 400 mil dólares.

O Primeiro Ministro alertou o país para a necessidade de não desperdiçar sequer 1 dólar da ajuda internacional que cada vez é mais escassa .

Para recuperar a confiança dos parceiros internacionais em São Tomé e Príncipe, Jorge Bom Jesus, pediu mais trabalho a cada cidadão são-tomense. Só o trabalho dignifica o homem, e consequentemente um país.

Abel Veiga