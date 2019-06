Crise financeira – Governo negoceia resgate com o FMI

Em 6 meses de governação, o executivo do Primeiro Ministro Jorge Bom Jesus, gere a crise financeira que o país vive sem um programa de acção com o Fundo Monetário Internacional. O programa de facilidade à créditos do FMI, terminou no ano 2018.

A implementação de um novo programa que é fundamental para o saneamento económico e financeiro do país, foi, posto em causa, segundo o Ministro das Finanças, porque « a situação económico-financeira do país é muito má».

Numa conferência de imprensa na última sexta – feira, o ministro Osvaldo Vaz, anunciou que os parceiros internacionais do país, também reconhecem que a situação económica e financeira é alarmante. «Como eu havia dito antes e hoje confirmado pelas instituições internacionais, nomeadamente o FMI, a União Europeia e o Banco Mundial, Os indicadores macro-económicos até 2018, estiveram todos em situação muito comprometedora. A taxa de inflação aumentou. O défice primário definido pelo FMI foi de 1,2%, mas realmente aconteceu 4,2%. Contraímos muitas dívidas», desabafou o ministro.

Os desequilíbrios macro-económicos registados em 2018, comprometeram os compromissos assumidos com o FMI, e obrigam a execução urgente de um plano de resgate. «O FMI reconhece que o desempenho macro-económico não foi bom. Há um conjunto de medidas que o FMI está impondo, e estamos a negociar com o FMI, procurando alternativas para resolver o problema», disse Osvaldo Vaz.

Segundo o Governo, o parceiro FMI está disponível para avançar com um novo programa de facilidade a créditos,para garantir o saneamento financeiro. No entanto sob condições duras, que terão impacto devastador sobre a população. « São medidas estruturais, por exemplo, o reajuste da taxa dos combustíveis, o aumento das tarifas da EMAE, a redução da massa salarial, várias medidas. Por exemplo, ainda a implementação do IVA, que era um compromisso do Governo cessante que indicou a sua implementação para 1 de Janeiro de 2019, mas a lei nem sequer tinha sido aprovada. São situações que nos colocaram», explicou o ministro das finanças.

Respondendo a uma pergunta do Téla Nón, o ministro confirmou que a redução da massa salarial, significará a redução do número de pessoas na função pública.

São Tomé e Príncipe que arrecada anualmente cerca de 4 milhões de dólares em exportação, gasta mensalmente cerca de 3 milhões de dólares em pagamento de salário aos funcionários públicos. «Estamos a lutar para que isso não aconteça. Porque acontecendo isso, o impacto na vida da população seria maior. Não temos uma boa protecção social, e o sector privado está moribundo», pontuou o ministro.

Uma subida do preço dos combustíveis, acompanhada pelo aumento das taxas de energia cobradas pela EMAE, fecharia o cerco final aos são-tomenses. «Agora em conjunto com o FMI estamos a ver posições para mitigarmos isso», acrescentou Osvaldo Vaz.

Governo promete para breve o fim das negociações para o programa de resgate com o FMI.

Ao mesmo tempo o Ministro das Finanças, apresentou as contas da maior dívida do Estado são-tomense. Uma dívida igual ao valor do orçamento geral do Estado. 150 milhões de dólares, é quanto o Estado são-tomense deve à empresa ENCO, a única fornecedora de combustíveis do país.

A ENCO, é propriedade da petrolífera angolana, SONANGOL, que detém mais de 80% do capital social da empresa. Ou seja, São Tomé e Príncipe deve a Angola 150 milhões de dólares norte americanos. « É um valor insustentável. Uma dívida que o país terá muitos dificuldades para pagar. O valor do orçamento geral do Estado é exactamente igual ao valor que o Estado deve a ENCO. Isto prova que a situação financeira do país é extremamente difícil», concluiu o ministro das finanças.

A dívida de São Tomé e Príncipe para com Angola resulta do fornecimento de combustíveis, sobretudo para garantir o funcionamento das centrais térmicas poluentes, que são a única fonte de produção de energia eléctrica no país.

Abel Veiga