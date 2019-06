Deputados querem casa nova e mais conforto

Os 55 deputados que formam a Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe, liderados por Delfim Neves, Presidente do órgão de poder legislativo, pretendem ter uma nova sede. A futura casa parlamentar, deverá ter 6 pisos e 75 gabinetes.

A visita na última semana de Gaudêncio Mesu, Presidente da Câmara dos Deputados da Guiné Equatorial à São Tomé e Príncipe, pôs luz sobre o desejo dos deputados de São Tomé e Príncipe, em desfrutar de mais conforto nesta ou na próxima legislatura.

Após 4 dias de visita parlamentar, o Presidente da Câmara dos Deputados da Guiné Equatorial, garantiu toda colaboração do parlamento do país vizinho no sentido de apoiar o seu homólogo Delfim Neves, na realização dos projectos parlamentares.

O Jornal Vitrina de Manuel Barros, anunciou com base em fontes parlamentares, que a vizinha Guiné Equatorial, vai garantir cerca de 70% do orçamento para a construção de raiz do novo edifício da Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe. No entanto o valor da obra de construção até agora não foi revelado.

Os dois parlamentos, lançaram as bases para uma nova cooperação bilateral, que destaca a amizade e a irmandade entre os dois povos. Desde o ano 2014 que a Guiné Equatorial tornou-se membro da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.

São Tomé e Príncipe à semelhança de outros países africanos de expressão portuguesa jogaram papel importante papel político e diplomático, que permitiu o reconhecimento do país vizinho como membro de pleno direito da CPLP.

O Presidente da Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe Delfim Neves, prometeu desenvolver uma diplomacia económica para apoiar o governo na atracção de investimentos para o país. Delfim Neves que há alguns meses participou num fórum parlamentar na Ásia, garantiu que o evento permitiu contactos com os seus homólogos da Guiné Equatorial e da República da China. Palco onde foram feitos os convites a estas individualidades para visitar São Tomé e Príncipe.

China enviou o vice-Presidente do seu parlamento, que visitou São Tomé e reuniu-se com o Presidente do parlamento nacional. Uma semana depois, Gaudêncio Mesu da Guiné Equatorial chegou a São Tomé, para aprofundar relação parlamentar entre os dois países.

A diplomacia do líder do parlamento de São Tomé e Príncipe(na foto) , já está a dar frutos. A Guiné Equatorial deverá financiar o novo edifício de 6 pisos e 75 gabinetes, para o parlamento são-tomense que até hoje funciona e bem, no edifício do Palácio dos Congressos. Um edifício construído pela República Popular da China nos anos 80 do século passado.

No entanto, a crise financeira anunciada pelo Governo indica que o povo de São Tomé e Príncipe enfrenta graves dificuldades económicas e sociais. Com estradas esburacadas, e hospitais sem medicamentos, e sem reagentes reagentes, o povo deverá nos próximos anos, ver os seus 55 representantes escolhidos, nas eleições legislativas de outubro do ano passado, a desfrutarem do conforto oferecido pelo prédio de 6 pisos e 75 gabinetes.

Note-se que entre os meses de Fevereiro e Março passados, os deputados da nação pretendiam através de uma proposta de orçamento da Assembleia Nacional aumentar os seus ordenados. Queriam ter um ordenado mínimo de 1000 euros. Resta saber se o plano de resgate que o governo está a negociar com o FMI, conseguirá dar resposta a esta pretensão dos deputados da nação são-tomense.

Abel Veiga