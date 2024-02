Deputado diz que foi revistado ao sair da casa de banho da Assembleia Nacional

Medidas de segurança apertadas marcam a discussão da proposta do orçamento geral do Estado para 2024.

Levy Nazaré(na foto) deputado do Movimento Basta denunciou na sessão plenária desta quarta – feira, que foi interpelado por agentes de segurança do governo quando saía de uma das casas de banho da Assembleia Nacional.

O deputado que já tinha sido revistado pelos seguranças, ao entrar no edifício do parlamento, sentiu necessidade durante a sessão plenária de ir a casa de banho. Disse que depois de urinar, ao sair da casa de banho foi interpelado por um segurança para ser submetido a revista.

«Eu não aceitei ser revistado. Mesmo que me dessem um tiro, eu morreria aqui na casa parlamentar», declarou o deputado no púlpito da sessão plenária.

Segundo Levy Nazaré foi graças a intervenção de um outro segurança que a situação se acalmou. Pois o outro segurança destacado no edifício da Assembleia Nacional desautorizou o colega, e mandou o deputado seguir em paz rumo a sala do plenário.

A Presidente da Assembleia Nacional Celmira Sacramento, lamentou o sucedido e anunciou que a mesa do parlamento vai pedir esclarecimentos ao segurança que queria revistar o deputado após o mesmo ter usado a casa de banho.

Mas, foi a própria presidente da Assembleia Nacional que num despacho informou a todos os deputados que haveria um reforço de segurança para a sessão plenária de discussão da proposta do orçamento geral do Estado para 2024, marcada para quarta-feira.

Um despacho emitido na última semana e que na segunda – feira 5 de Fevereiro mereceu contestação e repúdio da bancada parlamentar do maior partido da oposição, o MLSTP.

«Nós repudiamos esta forma de agir. Manifestamos o nosso descontentamento. Quando os outros membros do governo vêm para a Assembleia não há revista de ninguém. Temos acesso as salas tranquilamente. Só quando vem o senhor primeiro-ministro é que temos que ser revistados. Por que razão? Porquê que quando vem o senhor primeiro-ministro é que tem que haver um reforço de segurança na Assembleia Nacional?», interrogou Danilo Santos Líder da bancada parlamentar do MLSTP.

Na quarta – feira os deputados e todos as pessoas que entraram no edifício da Assembleia Nacional, mais concretamente no corredor da sala do plenário foram revistados.

Na declaração à imprensa na segunda-feira o MLSTP disse que a decisão da Presidente da Assembleia Nacional de submeter os deputados a revista vem desde o ano 2022 e apenas quando o Primeiro-ministro Patrice Trovoada vai ao parlamento.

«Vamos pedir ao senhor Presidente da República para que olhe para esses assuntos. Porque o senhor Presidente da República enquanto garante da constituição e do normal funcionamento das instituições. Não podemos continuar a viver perseguidos desta forma, na nossa própria casa. Na nossa própria casa somos revistados quando os convidados não são revistados», frisou, Danilo Santos.

O Téla Nón registou nesta quarta feira que por causa da presença do primeiro-ministro na discussão e debate da proposta de orçamento geral do Estado para 2024, a Assembleia Nacional é um dos lugares mais seguros do país. Vários seguranças vigiam a casa parlamentar, equipados com sistemas de rastreio de metais.

Abel Veiga