FMI acusa Patrice Trovoada de ter escondido dívidas equivalentes a 3% do PIB

São Tomé e Príncipe está a beira do colapso económico e financeiro. Após a revelação pelo Ministro das Finanças Osvaldo Vaz, da real situação financeira do país. Situação que foi analisada com os parceiros internacionais. De Imediato a ONU e o Banco Mundial, anunciaram, num comunicado conjunto, que tempos difíceis se avizinham para São Tomé e Príncipe. A crise financeira é grave, e o plano de resgate vai custar muito caro a cada cidadão são-tomense.

No entanto o FMI que já está no terreno a trabalhar com as autoridades nacionais, descobriu que foi enganado nos últimos anos, em que o país foi governado por Patrice Trovoada. Dívidas ocultas, estão a ser agora descobertas pelo FMI.

Acompanhe toda a história das dívidas ocultas protagonizadas pelo ex-Primeiro Ministro. Dívidas ocultas que baralharam por completo a situação macro-económica do país.

Tudo num artigo do Jornalista Manuel Barros, do Jornal Vitrina

O Fundo Monetário Internacional (FMI) acusou o governo do ex-primeiro-ministro Patrice Trovoada de ter escondido a essa instituição várias dividas e despesas num montante total de 3% do Produto Interno Bruto (PIB) que deram origem a São Tomé e Príncipe estivesse atualmente com uma divida “praticamente descontrolada”.

“Quando estivemos cá em abril, descobrimos que tinham sido feita despesas na ordem dos dois por cento do Produto Interno Bruto (PIB) que não tinham entrado nas contas que nos tinham sido apresentadas anteriormente”, disse Xiangming Li(na foto), chefe da missão do FMI para São Tomé e Príncipe.

Até ao final do ano passado, o FMI garantia que a situação macroeconómica do país era “boa”, mas seis meses depois, considera que a dívida publica está “praticamente descontrolada” e “atingiu um ponto de tal forma grave” que torna-se necessário “tomar medidas muito difíceis” para a “controlar”.

Uma missão conjunta do FMI, Banco Mundial (BM) e Nações Unidas encontra-se no país a avaliar a situação macroeconómica do país e está a manter vários encontros com a classe politica, empresarial e da sociedade civil.

Confrontado por jornalistas para esclarecer porque razão a situação económico-financeira do país se agravou tanto, a representante do FMI explicou:

“Também descobrimos que o tesouro tinha autorizado algumas entidades publicas a contraírem empréstimos junto dos bancos comerciais e esses empréstimos amontam a um por cento do PIB” referiu Xiangming Li.

“Esses dois por centos correntes das despesas que não estava contabilizada e um por cento corrente dos empréstimos contraídos pelas entidades publicas nos bancos comerciais significam um aumento de três por cento do défice, o que faz com que o país exceda o indicador de referencia estabelecido”, acrescentou a responsável do FMI.

Tempos difíceis que os são-tomense terão que enfrentar, os parceiros internacionais pedem “empenho e esforços de todos”.

Este final de semana a missão conjunta do FMI, BM e ONU encontrou-se com uma comissão especializada da Assembleia Nacional (parlamento), encarregue dos assuntos económico e financeiro, no qual o presidente do parlamento fez questão de participar.

Em todos esses encontros, a missão tem apresentado “os desafios que se colocam ao país” e como ultrapassa-los.

“O nível de endividamento do país está neste momento a 90%, isso significa que por cada dólares que o país tem, 90 são dívidas, ou seja, o país neste momento equivale a 90 por cento do PIB”, refere o FMI, sublinhando que esse valor “está bastante acima” do indicador de referencia estabelecido que pelo FMI, quer pelo BM, de acordo com os padrões internacionais.

A representante da instituição diz, por isso, que “nos próximos anos iremos trabalhar com as autoridades, no âmbito do programa no sentido de fazer com que o nível do endividamento desça para baixo do indicador de referencia”.

O FMI esclarece que caso não seja possível baixar o nível de indicador do endividamento, o país terá que fazer uma reestruturação da dívida antes de poder ter qualquer tipo de programa com o FMI.

A instituição assegura que o valor da divida do arquipélago “é crítico”, promete continuar a “trabalhar e apoiar São Tomé e Príncipe”, mas é necessário ter um orçamento equilibrado em termos de receitas e despesas.

O representante do Banco Mundial, partilha a ideia do FMI e manifesta-se também preocupado com a situação macroeconómica do país.

“Estamos cá juntos, Nações Unidas, FMI e Banco Mundial para partilhar a nossa preocupação com a situação macroeconómica do país e queremos chamar a atenção das autoridades pra isso”, disse o representante do BM, Oliver J. Lambert.

O BM é o maior parceiro são-tomense no financiamento do setor energético, por isso avança soluções para esta área.

“A nossa ideia é reformar o setor energético, este setor tem muitos problemas, ligados aos preços dos combustíveis na ilha, que não tem nada a ver com a realidade e por outro lado, o funcionamento da produção e distribuição da eletricidade”, referiu Oliver J. lambert.

