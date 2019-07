China liberta donativo financeiro para projectos estruturantes em STP

A Ministra dos Negócios Estrangeiros, Elsa Pinto participou na cimeira China – África que decorreu de 20 à 26 de Junho último. À margem da cimeira que reuniu na China, cerca de 4 dezenas de ministros dos negócios estrangeiros do continente africano, São Tomé e Príncipe beneficiou de mais um donativo financeiro da República Popular da China.

Numa conferência de imprensa, a ministra dos negócios estrangeiros, explicou aos jornalistas que foram assinados dois novos acordos de cooperação entre os dois países.

Acordos avaliados em 26 milhões de euros, que vão permitir a realização de vários projectos sociais e económicos, com destaque para a reabilitação da cidade de São Tomé, e as obras de modernização do aeroporto internacional de São Tomé e Príncipe.

Segundo a ministra, as obras de modernização do aeroporto internacional devem iniciar ainda este ano. O mesmo pacote financeiro em donativo, vai permitir a construção de 200 casas sociais, sendo 60 casas sociais neste ano, e mais 140 nos próximos anos, até o fim do mandato do Governo no ano 2022. «No início estava previsto apenas 60 casas e hoje conseguimos subir para 200 casas sociais», precisou a ministra.

O projecto de reabilitação da cidade de São Tomé, cujos os estudos a China assumiu o compromisso de realizar, pôs sorriso nos lábios da ministra dos negócios estrangeiros. «A parte chinesa está disponível para realizar o estudo de reabilitação da cidade de São Tomé, coisa de que toda gente fala…», referiu Elsa Pinto.

A Chefe da Diplomacia são-tomense, adiantou ainda que a China pretende que o porto comercial a ser construído no país, tenha uma valência piscatória, para dar mais valia a potencialidade do país a nível da pesca. Os estudos para o efeito já estão em curso, acrescentou a ministra.

Elsa Pinto anunciou ainda que no outro âmbito da cooperação bilateral, a República Popular da China, já desbloqueou 8 milhões de dólares, para financiamento do orçamento geral do Estado para este ano.

Abel Veiga