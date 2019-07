Príncipe homenageou Associação Cívica

A homenagem prestada pelo Governo da Região Autónoma do Príncipe aos membros da ex-Associação Cívica pró-independência nacional, aconteceu na cidade de Santo António da Ilha do Príncipe no dia 12 de Julho(festa nacional).

A homenagem, com significado histórico, está plasmada no discurso de José Cassandra, o Presidente da Ilha do Príncipe :

Vivemos hoje, inquestionavelmente, tempos difíceis. Assoberbados pelas dificuldades, a dúvida sobre a nossa existência como nação livre e independente parece instalar-se e o futuro uma quimera. Por todos os lados surge o ímpeto de acusação e responsabilização do outro e até mesmo a tentação de arrependimento do nosso passado, das escolhas que fizemos e do do modo como comportamos ao longo do tempo.

A realidade impele-nos para uma sistemática negação das doutrinas outrora professadas, dos princípios defendidos e, as vezes até, das companhias que tivemos. Tornámo-nos muitas vezes ingratos para com aqueles que naquele preciso momento das nossas vidas, eram os únicos que poderiam salvar as nossas vidas e o fizeram-no com paixão, crença, abnegação e total entrega.

O nosso país comemora amanhã o 44º aniversário da sua independência, empurrando cada vez mais para trás, os longínquos dias de 12 de Julho de 1975. Naquela data histórica que ficará para sempre gravada na minha memória, tinha eu pouco mais de .10. anos e alguns meses.

Não atingira ainda a idade da consciência e, muito menos ainda, a idade da consciência política, como dirão alguns, mas os meus olhos já estavam suficientemente esbugalhados para ver tudo o que se passava à minha volta, bem como a minha memória já se encontrava razoavelmente madura para registar os acontecimentos que se foram desenrolando após a queda do regime fascista em Portugal, que abriu as portas a negociações com os movimentos de libertação das ex-colónias.

Sou hoje, indiscutivelmente, o produto destes dois acontecimentos históricos, cujas causas profundas devem ser procuradas nas lutas dos povos que, do Minho a Timor, opunham das mais variadas formas ao regime fascista e colonial que os oprimia. Mas, sou igualmente produto de todos os acontecimentos que se sucederam e tiveram lugar no nosso país e, muito particularmente, aqui na ilha do Príncipe, onde nos encontramos e vi pela primeira vez a luz do dia.

As reuniões de mobilização e de esclarecimento, os debates políticos, mas também culturais e de cultura geral que ocorriam por toda a ilha avivaram a minha consciência da minha condição de oprimido e foi inculcando em mim, apesar da tenra idade, os rudimentos da política, que contribuíram para acicatar o meu espírito combativo e lançar os germes da minha própria formação.

Não hesitarei em afirmar que foi um período decisivo da nossa história e do despertar geral da consciência coletiva de todo o nosso povo para os ideias de liberdade e de independência. Tão decisivo foram este período e os seus atores diretos, que todos sabemos que contrariamente ao que propalou durante várias décadas as forças dominantes, todo o povo não era pela independência, nem tão pouco existia uma única força aspirando e mobilizando o povo.

De igual modo, estas forças não partilhavam os mesmos métodos e os mesmos modelos de independência e de relacionamento com a potência colonial. Mas é também verdade que a pequenez do nosso arquipélago e a inexistência de uma luta mais aguerrida ou até mesmo armada, retirava-nos alguns argumentos de que as outras colónias prevaleciam e colocava-nos numa situação mais delicada, apesar de São Tomé e Príncipe gozar do apoio internacional e estar inscrito na lista de territórios coloniais a descolonizar, tanto no seio da Organização das Nações Unidas como no seio da extinta Organização da Unidade Africana.

Era absolutamente necessário afirmar a nossa vocação soberana como povo e nação independente, capaz de conduzir os seus próprios destinos e escrever a sua história. Esta afirmação crucial não se fez sem luta. Ela foi protagonizada por um grupo de jovens, alguns, cujas idades não passavam dos 21, 22 ou 23 anos. Jovens, muitos deles, instruídos naquilo que ficou conhecido como a ‘’Escola da Dona Alda’’, agigantaram-se e numa atitude voluntarista, plena de sonhos e de esperança, abandonaram o conforto da Metrópole, os seus projetos de vida e, sobretudo, os seus estudos, para regressar ao país e fazer com o povo uma caminhada que se anunciava na altura, difícil, para a conquista da soberania nacional.

Eles foram os pioneiros, a nossa infantaria, os nossos sargentos. A este grupo, liderado pela saudosa Alda Graça, juntaram-se muitos anónimos provenientes dos locais mais recônditos das duas ilhas, o que transformou a iniciativa, não só num projeto vencedor, mas sobretudo num movimento de massa, que em pouco tempo se espalhou por todo o país e se impôs sobre todos os outros projetos concorrentes. Era a Associação Cívica em ação, sendo hoje difícil e bastante complicado determinar com exatidão o peso e a importância do papel de cada um.

No entanto, permitam-me e, rogo desde já toda a vossa indulgência pelas injustiças que irei cometer, fruto certamente do meu olhar de criança, que cite alguns dos nomes que marcaram de forma indelével a minha memória.

Como não começar por Filinto d’Alva Costa Alegre? Líder incontestável dessa geração de jovens, figura de proa da Associação Cívica, homem de coragem e de convicção inabalável, unanimemente reconhecido por todos. A nossa gratidão e o nosso profundo reconhecimento!

Manuel Vaz de Afonso Fernandes, que por razões pessoais não pôde juntar-se aqui a nós, mas formulou-me um pedido neste dia 12 de Julho. Transmita ao povo de Príncipe as minhas mais calorosas saudações e os meus votos sinceros de sucessos no caminho de desenvolvimento que escolheram. Lembro-me da facilidade discursiva daquele jovem, da sua eloquência ímpar e da intensidade das suas intervenções. Vida e saúde, Manuel Vaz!

Carlos Alberto Pires Tiny, Dr. Tiny! Ficou para mim a imagem e o sentimento de um jovem sonhador, visionário, mas estruturado, ponderado, metódico e bastante assertivo na afirmação das suas convicções. O país precisa!

António Ramos Dias, Ramos Dias. Detentor de um saber genuíno, sentimento patriótico inabalável e de um profundo espírito de entreajuda e de partilha, colocando sempre a sua experiência ao serviço de todos. Obrigado, Ramos Dias.

O malogrado Armindo Vaz d’Almeida, homem de trato fácil. Dir-se-ia hoje, homem ‘’terra a terra’’, afável, sempre disponível, capaz de dizer de forma simples coisas complicadas. Que a sua alma vele por nós!

Ficarei por aqui, na certeza de que a lista poderia ser muito mais extensa e muitos daqueles que já partiram e outros mais que se encontram entre nós teriam legitimamente lugar entre vós. Perdoar-me-ão esta minha injustiça. Mas a gratidão deve ser expressa e os seus destinatários devem ouvi-la enquanto estiverem entre nós.

Alegra-me dizer que estes jovens de ontem, homens, pais e muitos até, avôs de hoje, marcaram a minha infância e guardo na minha memória, mas igualmente nos meus olhos a imagem deles em palcos improvisados, por cima de uma mesa, uma cadeira, um tambor ou um muro, conversando com o povo, despertando a sua consciência para a sua própria condição de oprimido, explorado, discriminado, humilhado, espoliado e privado das condições básicas de existência humana.

Lembro-me com bastante agrado as mensagens de esperança de dias melhores, de construção de um país mais justo e de justiça, mais solidário, mais igualitário, de liberdade, de valorização da nossa cultura e da nossa história e, sobretudo, de construção de uma infância mais feliz para todas as nossas crianças.

Por tudo isso e passados 44 anos sobre a data da proclamação da independência nacional, para a qual tiveram o seu contributo, um contributo inextinguível, que integrará as páginas mais brilhantes da nossa história comum, quero aqui do alto desta tribuna, na qualidade de presidente do Governo da Região Autónoma do Príncipe e em nome do povo da Ilha, expressar solenemente toda a nossa gratidão e reconhecimento por tudo aquilo que foram e fizeram aqueles jovens de 1974, pelo nosso país e pela conquista da nossa independência.

Meus Caros Amigos

Caros Presentes

Povo da Ilha do Príncipe

Não importa a anatematização do passado, nem os estigmas que perduram. As futuras gerações de historiadores nacionais ocupar-se-ão disso, num tempo mais calmo, mais distante dos factos e dos protagonistas, numa perspetiva exclusiva de conhecimento e saber.

O que interessa verdadeiramente é que a nação saiba reconciliar-se e reconhecer o papel de uns e outros em cada momento da nossa história e ser grato por isso. A gratidão enriquece quem a pratica, os seus destinatários e o país inteiro. A gratidão requer atenção e empenho. Ela tem de ser expressada para que a sua força congregadora se espalhe e abra as nossas mentes. Enfim, a gratidão une-nos, torna-nos felizes, mais fortes e rompe com as dores e rancores que nos subjugam e escravizam.

Sei e o povo do Príncipe sabe o risco que corre com esta expressão pública de gratidão à Associação Cívica e os seus principais protagonistas. Mas as virtudes da nossa gratidão sincera são maiores e mais profundas do que todos os riscos que possamos correr.

Por isso, aqui estamos para através desta singela homenagem aos presentes, neste dia maior da nossa história, homenagear todos aqueles que de uma forma ou de outra, integraram a a Associação Cívica, participaram de forma sistemática ou episodicamente nas suas catividades, dentro das sedes do Riboque ou fora delas, ou simplesmente professaram os seus ideias e contribuíram para a mobilização geral do nosso povo para a causa da independência.

É também verdade que enquanto nação não temos a tradição de sermos gratos, nem reconhecer o mérito e o papel do outro. Muito raramente um esforço genuíno é reconhecido e premiado, mesmo que seja com um simples, mas sincero, obrigado, principalmente quando se trata daquele que, pelas circunstâncias, é ou se tornou dominante, detém a força ou exerce algum tipo de controlo sobre os outros.

Queremos aqui, perante Santo António, marcar o início de uma nova era de gratidão e reconhecimento. Aceitem, por favor, este gesto de gratidão do Povo da Ilha do Príncipe, estampado nos semblantes de todos os presentes. Só com com a gratidão e o reconhecimento de uns pelos outros, seremos capazes de, irmanados na mesma fé, partir para um futuro mais promissor, mais justo, onde cada um encontre o espaço que merece e que precisa para o seu desabrochar.

Na Região Autónoma do Príncipe, nem tudo está feito. Longe disso. Mas, quão longa e espinhosa foi a caminhada até aos dias de hoje?! Muito resta afazer, não estaríamos no dealbar um novo processo de desenvolvimento, que se pretende inclusivo, aberto, sustentável e humano, isto é, virado para as pessoas.

Não contarei aqui os nossos sucessos e progressos porque ainda estão aquém das nossas ambições, bem como não é aqui o palco para as lágrimas dos nossos fracassos, incompreensões e outros pesadelos. Vocês, povo de Príncipe, são testemunhas oculares e participantes activos desta aventura que conjuntamente iniciamos há pouco mais de uma década, com a esperança em dias melhores para todos.

Os ideais de 12 de Julho de 1975, permanecem intactos em nós e continuam a interpela-nos a cada dia que passa. Por isso, a cada 12 de Julho, celebramos a independência e renovamos a nossa fé na liberdade, no progresso e no bem estar de todos e de cada um de nós, individualmente.

Que Deus abençoe São Tomé e Príncipe

Viva São Tomé e Príncipe

Viva 12 de Julho