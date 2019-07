Rosema agita o MLSTP – Militante Adelino foi suspenso

Num comunicado a Comissão Permanente do partido MLSTP, anunciou nesta semana a suspensão de Adelino Izidro, militante e membro do conselho nacional do partido. No comunicado lido pelo Secretário Geral Arlindo Barbosa, o MLSTP, diz que o militante Adelino Izidro, fica afastado de toda a estrutura do partido seja a nível nacional como a nível distrital.

Adelino Izidro, é militante de longa data do MLSTP, e é irmão da actual ministra da educação Julieta Izidro. Rosema, a cervejeira que desde o ano 2009, embriagou todo o sistema político e Judicial, de São Tomé e Príncipe, e criou raízes profundas da corrupção no país, está na base de mais uma crise interna cíclica no MLSTP:

O Téla Nón apurou que os sinais de mais uma crise interna no MLSTP; por causa da cervejeira Rosema, tornaram-se evidentes numa reunião da comissão política do partido. Foi realizada no início do mês de Julho, numa quinta perto da Vila da Madalena.

Tal reunião da Comissão Política do MLSTP; foi convocada logo depois do Presidente da República Evaristo Carvalho, ter reunido o conselho de Estado, alegadamente com o propósito de exonerar o Primeiro Ministro Jorge Bom Jesus. Uma possibilidade bem vista e acolhida, pela ala do MLSTP que desde 2009, é negociante da cerveja Rosema, concedida pelos irmãos Monteiros.

Na referida reunião da Comissão Política do MLSTP, os militantes ficaram a saber que Adelino Izidro, é actualmente o advogado dos irmãos Monteiros, para área fiscal. Ou seja, o advogado Adelino Izidro, é o defensor dos Irmãos Monteiros, no âmbito do processo de sonegação de impostos aos Estado são-tomense na ordem de 8 milhões de euros.

O governo são-tomense apresentou queixa ao Ministério Público exigindo que seja reposto o dinheiro do Estado, que foi sonegado pela empresa Solivan dos irmãos Monteiros, enquanto esta administrava a cervejeira Rosema.

Adelino Izidro responde para área fiscal dos Monteiros, compondo assim um painel de advogados que defende os interesses da anterior administração da Cervejeira, destacando-se a advogada Celiza de Deus Lima.

Em declarações à Rádio Jubilar em São Tomé, Adelino Izidro, atacou duramente o Primeiro Ministro Jorge Bom Jesus e o seu Governo, por causa da Rosema, e das acções em curso por parte do Governo para recuperar o dinheiro do Estado que a administração de Nino Monteiro não pagou de 2014 à 2018.

A ala do MLSTP comprometida com a Rosema e com a anterior administração da cervejeira, não dá descanso ao Primeiro Ministro Jorge Bom Jesus. Desde Janeiro passado que um artigo do Téla Nón, prenunciava momentos de grande turbulência interna no MLSTP, e a consequente queda do governo, caso a justiça são-tomense devolve-se a cervejeira Rosema, ao seu proprietário original, o empresário angolano Melo Xavier.

Desde o mês de Maio que a Cervejeira regressou para o seu proprietário original. Desde de Maio que a agitação interna no MLSTP, com vista a destituição de Jorge Bom Jesus, tornou-se mais determinante.

A turbulência político-jurídica e com abalos desestabilizadores no seio do MLSTP, é de grande magnitude. Pois Adelino Izidro, que desencadeou na Rádio Jubilar, o combate verbal contra o Presidente do seu partido, por causa da cerveja Rosema, é a mesma pessoa, o mesmo militante do MLSTP, o mesmo advogado, que no ano 2012, denunciou que estava a ser perseguido e detido por causa da Cervejeira Rosema.

Na altura Adelino Izidro era “persona non grata” dos Monteiros enquanto donos da cervejeira. No ano 2012, Adelino Izidro, entrou em litígio com o então procurador geral da república Roberto Raposo. O Ex-Procurador Geral da República, é considerado nos meios jurídicos e políticos de São Tomé e Príncipe, como tendo sido um dos principais artífices do negócio alegadamente corrupto, que provocou a retirada da cervejeira Rosema das mãos do empresário angolano Melo Xavier, no ano 2009, para ser vendida aos irmãos Monteiros.

Adelino Izidro denunciou o então procurador geral da República como sendo corrupto, e que foi detido por causa do caso Rosema. «Não tenho dúvidas de que a minha prisão está relacionada sobretudo com o caso Rosema. Há mais de 8 meses que o senhor Procurador Geral da República vem me extorquindo dinheiro», declaração de Adelino Izidro, numa entrevista dada a uma rádio estrangeira no ano 2012.

Relatos jurídicos, indicam que o ex-procurador geral da república, conseguiu emitir novas acções da Rosema para os irmãos Monteiros. Isto, apesar do proprietário da fábrica, o angolano Melo Xavier, ter em sua posse todas as acções originais da cervejeira.

Roberto Raposo, que também foi ministro da justiça no anterior governo pró-Rosema dos Monteiros, voltou a ser tema de conversa em São Tomé e Príncipe e em torno da cervejeira Rosema. Tudo após a sua participação no primeiro conselho de Estado convocado pelo Presidente da República Evaristo Carvalho. A questão da cervejeira voltou a ribalta no país, e pela primeira vez, o procurador geral da República, não marcou presença numa reunião do conselho de Estado.

Kelve Carvalho enquanto Procurador Geral da República, não foi ao palácio do povo. Roberto Raposo, ex-procurador geral e actualmente quadro do ministério público, é que foi fazer a vez de procurador geral da república, na reunião do Conselho de Estado, que tinha como alvo principal, o abate ou a remodelação do actual governo por alegadamente ter mexido com a Rosema.

Certo é que a Rosema na sua múltipla evolução e metamorfose financeira que gera na sociedade são-tomense, fez agora Adelino Izidro saltar para o lado da barricada que o ameaçava em 2012. Está suspenso das fileiras do partido MLSTP, mas continua firme nas trincheiras da luta pela Rosema. A ala do MLSTP dominada pela Rosema também não desiste da luta.

Jorge Bom Jesus, já terá percebido que o seu tombo, não será provocado pela oposição que ainda não está organizada. A sua possível queda, será provocada tudo indica por uma escorregadela na cerveja Rosema, que há muitos anos irriga, e espalha dinheiro fácil nos corredores do MLSTP.

Abel Veiga