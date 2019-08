Arranque do projecto de 3,5 milhões de dólares para apoiar 2570 famílias pobres

O Banco Privado “BISTP”, e a Agência Fiduciária de Administração de Projectos(AFAP), são as duas instituições que vão executar o programa de apoio às famílias mais vulneráveis de São Tomé e Príncipe.

O Banco Mundial, é o financiador do novo programa de protecção social em São Tomé e Príncipe. Um programa avaliado em 3,5 milhões de dólares e que para o Governo, inaugura a experiência de implementação do rendimento social de inserção.

«Espera-se que aproximadamente 2.570 famílias recebam transferências em dinheiro, incluindo 850 agregados familiares que já fazem parte do programa Mães Carenciadas, mais outras 1.720 famílias distribuídas pelos 6 distritos e a Região Autónoma do Príncipe …» diz o projecto executado pela AFAP.

A assinatura do acordo na quinta – feira, entre o BISTP entidade bancária, por onde o dinheiro vai circular, e a AFAP organismo administrador do projecto, permitiu segundo o ministro do Trabalho Solidariedade, Família e Formação Profissional, Adlender de Matos, dar o ponta pé de saída, na implementação do programa de apoio às famílias mais vulneráveis, financiado pelo Banco Mundial.