PM “JBJ”, apoia Tribunal de Contas para reforçar o combate contra a corrupção

O Primeiro-ministro Jorge Bom Jesus, garantiu apoio financeiro ao Tribunal de Contas, para o mais breve possível por em funcionamento a sala de julgamento que vai sentenciar os prevaricadores dos fundos públicos, a reporem os valores desviados ou mal geridos nos cofres do Estado.

Garantia do Chefe do Governo durante a visita na segunda – feira as instalações do Tribunal de Contas. A instituição que fiscaliza as contas do Estado, beneficia de novos diplomas legais aprovados recentemente pela Assembleia Nacional. Diplomas que legalizam também a realização de julgamentos dos casos de desvios e má gestão dos fundos públicos.

«Eu acho que logo logo, a lei publicada e com a sala de audiências com as condições mínimas… faz parte do trabalho do Tribunal de Contas, começar a chamar os prevaricadores e certamente devem ter muitos processos na calha», declarou o Primeiro Ministro.

Jorge Bom Jesus considera o Tribunal de Contas é o parceiro fundamental do Estado na luta contra a corrupção. «Como notamos no nosso país há muita promiscuidade, em que se mistura o público e o privado. Esta sala de audiência é uma parte de todo que falta para que o tribunal de contas possa trabalhar em pleno. Ninguém está acima da lei e ninguém pode furtar-se a fiscalização de um organismo que tem a ver com números. Ainda que faltassem tostões a pessoa tem que ser chamada para responder e explicar sobre aquilo que pertence ao erário público», reforçou Jorge Bom Jesus.

Nos últimos anos o Tribunal de Contas de São Tomé e Príncipe, divulgou vários relatórios de auditoria realizada à diversas instituições do Estado. Relatórios que comprovam a utilização à margem das leis de vários milhares de euros. Montantes que o Estado são-tomense deverá recuperar, após julgamentos e sentenças dos respectivos casos.

Note-se que muitos casos de utilização ilegal dos fundos públicos em algumas instituições do Estado, foram arquivados pela justiça por alegada falta de provas suficientes. Pode ser que o Tribunal de Contas tenha mecanismos e provas, que permitam a reposição de tais valores nos cofres do Estado.

Abel Veiga