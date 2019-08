Governo escolheu CEIBA da Guiné Equatorial para ligar STP e a Europa

O Governo de São Tomé e Príncipe, anunciou no seu portal oficial, que o Ministro das Obras Públicas Osvaldo Abreu, assinou com o Governo da Guiné Equatorial, um acordo que permitirá a companhia aérea do país vizinho, a CEIBA Internacional, assegurar a ligação aérea entre São Tomé e Príncipe e Portugal.

A companhia aérea da Guiné Equatorial, vai ligar São Tomé e Lisboa, em nome da companhia de bandeira nacional a STP-Airways. A informação do Governo acrescenta duas outras companhias aéreas internacionais, também estão envolvidas no projecto, nomeadamente a White e a Ethiopian Airlines.

«Após a saída da Euroatlantic que se prevê para finais de Outubro, isto permitirá à CEIBA assegurar ligações domésticas e internacionais para Portugal e outros países europeus», diz a nota do Governo de São Tomé e Príncipe.

Desde o ano 2008, que a STP Airways, companhia de bandeira nacional, adoptou uma nova estrutura accionista. A companhia portuguesa Euroatlantic, passou a ser a accionista maioritária com 40% das acções. O Estado são-tomense ficou com 30%, e os outros 30% foram distribuídos por pequenos operadores privados.

Enquanto accionista maioritário a Euroatlantic, garantiu a ligação aérea entre São Tomé e Lisboa, tendo colocado a disposição um aparelho de marca Boeing. A STP-Airways ganhou prestígio desde 2008, com ligações regulares e seguras entre São Tomé e Lisboa e vice-versa.

A instabilidade que marcava a ligação aérea entre São Tomé e Lisboa, através de várias outras companhias ou iniciativas de transporte aéreo, que foram criadas no país até 2008, ficou assim resolvida.

No entanto em junho passado, o Ministro das Obras Públicas, Osvaldo Abreu, declarou em directo no Telejornal da Televisão Nacional, que o Governo são-tomense não iria renovar o entendimento com a Euroatlantic como companhia que voa entre São Tomé e Lisboa, em nome de São Tomé e Príncipe. O Ministro deixou claro que a partir de Outubro próximo, a STP-Airways iria ter outras asas para voar entre São Tomé-Lisboa e vice versa.

A administração da Euroatlantic reagiu num comunicado contestando o posicionamento do Governo são-tomense. Denunciou dívidas do Estado são-tomense que atingem cerca de 4 milhões de euros, e rejeitou a possibilidade de interromper a ligação aérea a partir de Outubro.

No entanto na última semana, no quadro da visita do Presidente da República Evaristo Carvalho à Guiné Equatorial, os dois países assinaram o acordo no domínio dos transportes aéreos.

Acordo que permite a companhia CEIBA da Guiné Equatorial, que voa para a Europa sob administração da companhia portuguesa White, substituir a Euroatlantic na ligação aérea directa entre São Tomé e Lisboa, a partir de Outubro.

«Esta operação está a ser montada com outras operadoras aéreas, nomeadamente, a portuguesa White e Ethiopian AirLines da Etiópia. A White Airways é uma companhia aérea portuguesa, pertencente ao grupo Omni Aviation SGPS, dedicada à aviação charter», conclui a nota do Governo são-tomense.

Abel Veiga