Estado São-tomense reagiu às declarações da EuroAtlantic

O documento que foi distribuído a imprensa como reacção ao posicionamento da Euroatlantic, que considerou de juridicamente nulo, o acordo assinado entre os Estados de São Tomé e Príncipe e da Guiné Equatorial, no domínio da ligação aérea com a Europa, tem o seguinte título : DIREITO DE RESPOSTA DO ESTADO DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

Com 11 pontos o documento diz que o acordo que foi assinado na Guiné Equatorial pelo Presidente do Conselho de Administração da STP-Airways enquanto companhia de bandeira nacional e a CEIBA companhia de bandeira da Guiné Equatorial, para garantia da ligação aérea entre as ilhas de São Tomé e do Príncipe e entre o arquipélago e a Europa, resulta da decisão da EuroAtlantic de abandonar o projecto STP-Airways. «O referido documento é uma carta de intenções subscrita pelos accionistas maioritários da STP-Airways, no âmbito da decisão comunicada oficialmente a Euroatlantic Airways, em carta dirigida ao Governo com data de 1 de Fevereiro de 2019, manifestando o seu interesse em abandonar o projecto STP-Airways, e reiterada tanto nas trocas de comunicações quanto nas subsequentes reuniões de Assembleia Geral e devidamente registadas».

No direito de resposta o Estado são-tomense, garante que a EuroAtlantic, não tem a maioria do capital social da STP-Airways. «Detem a maior percentagem do capital enquanto accionista isolado. Mas não a maioria do capital da sociedade», lê-se no documento.

O Estado deixa entender que a parceria com o outro accionista, que apoia o acordo com a CEIBA, cria uma percentagem maioritária, que ultrapassa os 50% do capital social da STP-Airways.

O novo projecto com a Guiné Equatorial visa evitar problemas graves para a companhia de bandeira nacional. «A Euroatlantic Airways já em diversas ocasiões comunicou ao Estado e aos demais accionistas a sua predisposição de vender a sua participação na STP-Airways. Uma decisão que resulta segundo a Euroatlantic Airways do facto do Governo de São Tomé e Príncipe ter decidido não renovar o contrato de handling com a STP Airways», reforça a nota do Estado são-tomense.

Talvez porque a EuroAtlantic, diz que as operações da sua aeronave na ligaçao entre São Tomé e Lisboa, devem continuar até o ano 2020, o Estado são-tomense, faz questão de sublinhar que «deve-se igualmente esclarecer a opinião pública de que o Estado são-tomense não tem nenhum acordo de handling rubricado com a Euroatlantic ou com a STP-Airways até 2020. O vínculo contratual para assegurar esses serviços tinha validade de 10 anos (2008 – 2018)…..»

O Direito de Resposta do Estado são-tomense detalha vários outros aspectos ligados a actual contenda. Para melhor compreensão do posicionamento do Estado são-tomense, leia na íntegra o Direito de Resposta – Direito de resposta do Estado

Abel Veiga