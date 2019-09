Poder Judicial não assumiu a Acta de Compromisso para reforma da Justiça

Grande dúvida paira sobre a materialização da quinta tentativa de Reforma da Justiça, lançada pelo Presidente Evaristo Carvalho, com a supervisão de François Fall representante do Secretário Geral das Nações Unidas para África Central.

O Téla Nón verificou que nenhum dos presidentes dos Tribunais, presentes no Palácio do Povo, subscreveu a Acta de Compromisso para a Reforma da Justiça.

O documento foi subscrito, pelo Presidente da República, Evaristo Carvalho, pelo Presidente da Assembleia Nacional Delfim Neves, pelo Primeiro Ministro Jorge Bom Jesus e pelo Representante do Secretário Geral das Nações Unidas, François Fall.

Manuel Silva Gomes Cravid, Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, não subscreveu a Acta. Pascoal Daio, Presidente do Tribunal Constitucional, não o fez. O mesmo aconteceu com o Presidente do Tribunal de Contas, José António Monte Cristo. Nem o Procurador Geral da República, Kelve Carvalho, subscreveu a Acta de Compromisso para reforma da Justiça.

Pelo que o Téla Nón constatou o órgão de soberania de poder judicial, que deve ser o principal actor da reforma, não assumiu qualquer compromisso inscrito na acta.

Por outro lado, também foi muito notória a ausência do ex-Presidente da República Manuel Pinto da Costa, na cimeira desta terça – feira no Palácio do Povo, para a reforma da justiça.

