Lançada a 5ª tentativa para Reforma da Justiça em STP

O Presidente da República, Evaristo Carvalho, aproveitou a oportunidade de diálogo proposto pelo Conselho de Estado, e pôs em marcha uma acção com vista à realização da Reforma da Justiça.

É a quinta vez consecutiva que São Tomé e Príncipe, assiste a um desafio político para a Reforma da Justiça. Três iniciativas levadas a cabo por sucessos governos e com apoio de parceiros internacionais, acabaram por fracassar. A última iniciativa, a quarta, foi engendrada por 3 advogados são-tomenses.

A iniciativa dos três advogados foi apoiada pelo anterior governo, tendo gerado uma reforma compulsiva da justiça, que desembocou num quase caos do sistema judicial, ameaçando actualmente a independência dos órgãos do poder judicial.

O Presidente da República que tem condenado o estádio actual da Justiça reuniu-se na terça – feira, no Palácio do Povo, com os demais titulares de órgãos de soberania, nomeadamente os Presidentes dos diversos tribunais da República, o Primeiro Ministro, e o Presidente da Assembleia Nacional.

Os ex-presidentes Miguel Trovoada e Fradique de Menezes, também tomaram parte na reunião, que foi supervisionada pelo representante do Secretário Geral das Nações Unidas para África Central, o senegalês François Fall.

Os altos representantes do Estado, em sincronia com o representante do secretário geral das Nações, elaboraram uma Acta de Compromisso. O documento assinado pelos altos dirigentes do Estado, e que agora orienta o processo conducente a Reforma da Justiça, exige dentre outros aspectos, maior contenção na linguagem por parte dos actores políticos. «A abster-se de discursos e declarações inflamatórias que em nada contribuem para a paz e coesão social», diz a acta de compromisso.

Respeito mútuo, é outro compromisso assumido, assim como «a cooperação institucional entre os órgãos de poder político na resolução dos problemas que gravitam em torno da Justiça».

O documento, exige também a reconciliação nacional, para a reforma da justiça ser bem sucedida. «Criação de mecanismos que conduzam a uma verdadeira reconciliação nacional», diz a Acta de Compromisso.

O documento que foi assinado pelos titulares dos órgãos de soberania de poder político, e pelo representante do secretário geral das Nações Unidas para África Central, François Fall, indica 5 áreas de intervenção :

1 – Reforço do Estado de Direito e do Princípio de separação de poderes

2 – Transparência e prestação de contas

3 – Acesso Universal à Justiça

4 – Resposta adequada, de qualidade e celeridade do sistema de Justiça

5 – Priorização do combate a criminalidade, violência doméstica, abuso sexual de menores e corrupção, articulando a cooperação institucional e policial.

«Tínhamos que começar por algum lado, e a reforma da justiça é uma necessidade imperiosa», declarou o Primeiro Ministro Jorge Bom Jesus.

No átrio do Palácio do Povo, onde foi colocada uma mesa para a assinatura da Acta de Compromisso, o Chefe do Governo, foi interpelado pela imprensa. Jorge Bom Jesus reconheceu que o seu governo não tem capacidade financeira para realizar a Reforma da Justiça. «Sem dinheiro nós não conseguimos fazer a reforma da justiça», afirmou, tendo destacado o papel d da ONU, como angariador de fundos para a reforma da justiça acontecer.

Já o representante do secretário geral das Nações Unidas, não teve dúvidas de que a Justiça é afinal de contas, elemento fundamental para a coesão social em São Tomé e Príncipe. «A questão da justiça está no centro da coesão social em São Tomé e Príncipe», frisou François Fall.

Nesta quinta tentativa são-tomense para reforma da Justiça, a ONU, diz que apoiará todo o processo. A quinta deverá ser de vez. «A preocupação das autoridades em reformar e modernizar a justiça tem todo o apoio das Nações Unidas. Em coordenação com todos os outros parceiros internacionais apoiaremos com toda a nossa capacidade a realização da reforma», garantiu François Fall.

Abel Veiga