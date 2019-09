70 anos da RPC celebrados em STP com garantia de aliança política internacional

No dia 25 de Setembro, a República Popular da China, celebrou 70 anos sobre sua fundação. Pelas mãos da revolução comunista, ocorrida no ano de 1949, nasceu a República Popular da China.

O céu da Baía da Praia Lagarto, em São Tomé, encheu de cor, e de palavras anunciando os 70 anos do país asiático, que venceu a pobreza, abriu-se para o mundo, e conquistou o mundo. São Tomé e Príncipe, manifestou-se como aliado fiel da República Popular da China na defesa do multilateralismo, e da paz mundial.

«Dois países dois continentes, mas uma vontade inabalável de reforçar os laços históricos de cooperação fraterna e de amizade, na base do respeito mútuo, e afirmação dos valores da paz, do entendimento, do diálogo e solidariedade internacional, e do multilateralismo», afirmou o Primeiro Ministro Jorge Bom Jesus.

Alguns dias antes da celebração dos 70 anos da República Popular da China, em Nova York e no palco da Assembleia Geral das Nações Unidas, o Presidente dos Estados Unidos de América, pos em causa alguns princípios do multilateralismo, imposto pelo processo da globalização.

«Os desafios globais estão a aumentar. O unilateralismo, proteccionismo e políticas de poder, estão novamente a mostrar a sua cara feia», afirmou o embaixador da China Wang Wei.

O diplomata chinês garantiu que o unilateralismo e as políticas proteccionistas, ameaçam «a estabilidade e o desenvolvimento do mundo. A China vai continuar a defender a paz, o desenvolvimento, opondo-se a qualquer forma de hegemonia, e políticas de poder», pontuou Wsang Wei.

O embaixador da China manifestou-se seguro de que o renascimento do unilateralismo, «não vai conseguir impedir o progresso da China».

Segundo os dados divulgados pelo embaixador Wang Wei, a China que era um dos países mais pobres da Ásia, é hoje responsável por mais de 30% da economia mundial. Um crescimento económico, que acelerou com a globalização, e gerou o multilateralismo no palco da política do mundo.

«Aquando da formação da República Popular da China em 1949. A china foi um dos países mais pobres e atrasados do mundo. Em 1952 o PIB per capita não atingia os 70 dólares. A reserva de divisas era de 108 milhões de dólares norte americanos. 70 anos depois a China de hoje é cada vez mais aberta e desenvolvida, se transformando na segunda maior economia mundial», sublinhou o diplomata chinês.

A segunda maior economia do Mundo, registou no ano 2018, um crescimento do PIB Per Capita na ordem de 9732 dolares. «E a reserva de divisas ultrapassou os 3,7 triliões de dólares sendo o maior do mundo por 3 anos consecutivos», frisou.

O gigante asiático cresceu e conquista o mundo. O Governo são-tomense, diz que se trata de um parceiro privilegiado que está presente em todos os sectores sociais do arquipélago. «Enfatizar o excelente trabalho que a República Popular da China tem feito com particular incidência no domínio da luta contra o paludismo», destacou o Primeiro Ministro Jorge Bom Jesus.

Os Presidentes dos Tribunais judicial e Constitucional marcaram presença na festa da República Popular da China. O Governo chefiado pelo Primeiro Ministro e acompanhado pela maioria dos seus ministros sentou-se a volta do embaixador Wang Wei. O Presidente da Assembleia Nacional, Delfim Neves, juntou-se a festa dos 70 anos da República Popular da China, assim como o ex-presidente da República Manuel Pinto da Costa.

Abel Veiga