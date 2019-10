Crise : Execução do OGE para 2019 está em stand by até Outubro

O Governo, através do Ministro das Finanças, Osvaldo Vaz, anunciou que o mais tardar, até a primeira semana de Outubro, São Tomé e Príncipe deverá assinar com o FMI, o acordo de facilidade de créditos.

Sem o acordo com o FMI, está comprometido a execução do Orçamento Geral do Estado para o ano corrente. «Os nossos grandes parceiros ainda não apoiaram o Orçamento Geral do Estado para este ano. Com excepção da República Popular da China, e de um atrasado da União Europeia, que foi desbloqueado…, nós ainda não recebemos nenhum apoio externo directo ao Orçamento Geral do Estado», explicou o Ministro das Finanças.

O orçamento geral do Estado para 2019, está avaliado em 150 milhões de dólares. O Estado são-tomense só garante 3% das verbas inscritas no OGE. 97% do valor é assegurado pela ajuda financeira internacional.

«Após a assinatura do programa com o FMI, conseguiremos ter apoios financeiros de vários outros parceiros. Porque o parecer do FMI é fundamental para as outras instituições libertarem fundos de apoio ao Orçamento Geral do Estado», reforçou o Ministro das Finanças Osvaldo Vaz(na foto).

O Ministro das Finanças fez tais declarações numa conferência de imprensa dada na segunda semana do mês de Setembro último. O acordo de facilidade de crédito com o FMI deverá ser assinado nesta primeira semana do mês de Outubro.

Isto caso, o Governo tenha cumprido ou executado todas as recomendações feitas pelo FMI, no sentido de resgate da situação económica e financeira catastrófica que se instalou no país.

«Já implementamos as medidas recomendadas pelo FMI», desabafou o ministro das Finanças. Osvaldo Vaz, apontou a subida do preço dos combustíveis, e as acções em curso a nível legislativo com vista a implementação do Imposto Sobre o Valor Acrescentado(IVA).

O executivo são-tomense vive uma situação financeira aflita. «Se conseguirmos o acordo com o FMI ainda na primeira semana de Outubro, imediatamente começaremos a receber os fundos, de acordo a expectativa dos nossos parceiros», frisou o ministro.

O ano económico está a beira do fim, e a maior parte do dinheiro para financiar o Orçamento Geral do Estado, de 150 milhões de dólares, ainda não chegou ao país. «O Banco Mundial, a União Europeia e vários outros parceiros estão a espera da assinatura do acordo com o FMI, para apoiarem financeiramente o país» repisou Osvaldo Vaz.

Uma situação adversa, mas que segundo o Governo prova que o povo são-tomense é capaz de ultrapassar os obstáculos. «Mesmo assim temos conseguido pagar os salários sem recurso a crédito bancário. Estamos a pagar as obras em curso, e em Outubro vamos lançar mais obras, tudo sustentado com fundos internos, com o esforço interno para mantermos o país. Acredito que com o programa do FMI e a injecção de capital de apoio ao Orçamento Geral do Estado, iremos muito mais longe…», pontuou.

Até agora segundo o ministro das Finanças, o país está a funcionar, com base nas políticas de contenção das despesas decididas pelo executivo para poupar e atender as questões prementes. «Mesmo sem os apoios externos, estamos a conseguir pagar as despesas, e honrar dívidas externas. Estamos a fazer isso com o esforço exclusivo de todos os são-tomenses», revelou o ministro das Finanças.

Osvaldo Vaz, não tem dúvidas de que a execução do Orçamento Geral do Estado para 2019, e do programa de governação aprovado na Assembleia Nacional, está em stand by.

«Apelamos a população de que após a assinatura do acordo com o FMI, vai nos permitir ter as portas abertas, e muitas coisas poderemos fazer. Acredito que estaremos em condições de cumprir o nosso programa após a assinatura do acordo com o FMI», concluiu.

Abel Veiga