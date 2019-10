Militares cortaram acesso ao Palácio do Governo no dia de funeral da vítima do vandalismo

Na quinta – feira o Téla Nón constatou no terreno que todos os acessos ao Palácio do Governo,(Gabinete de trabalho do Primeiro Ministro), foram vedados a circulação automóvel. Todas as vias fechadas com barricadas e sob controlo dos militares do exército.

O reforço das medidas de segurança em torno do Palácio do Governo aconteceu no mesmo dia em que foi a enterrar a vítima mortal da acção de vandalismo contra a sede da Igreja Universal do Reino de Deus, na capital São Tomé.

Vandalismo protagonizado na quarta-feira por cidadãos ditos revoltosos, e que integram o movimento da “ Sociedade Civil”, criado recentemente para garantir o regresso do pastor Uidimilo Veloso que está a cumprir uma pena de prisão da Costa do Marfim.

A presença dos militares do exército em vários pontos estratégicos do Palácio do Governo, provou que era o sítio mais seguro de São Tomé e Príncipe nesta quinta feira.

O Téla Nón apurou que nos últimos dias, e antes da vandalização da IURD em São Tomé, ocorriam algumas manifestações aparentemente espontâneas da alegada sociedade civil, diante do Palácio do Governo. Sobretudo no período em que aconteceu a rotura do stock de combustíveis.

Note-se que o Palácio do Governo de São Tomé e Príncipe, foi no ano 2003, alvo de um ataque fulminante de populares. Uma manifestação espontânea de jovens na Praça Yon Gato, provocou troca de tiros e de pedras, entre os manifestantes e as forças de segurança.

Um jovem acabou por perder a vida naquela manifestação do ano 2003. A fúria dos manifestantes foi mais vibrante do que as centenas de rajadas de AK-47 feitas pelas forças de seguranças para intimidar os jovens revoltosos, mas sem sucesso.

As forças de segurança tiveram que abandonar o Palácio do Governo. (Mesma coisa fizeram as forças de segurança que estavam a proteger a sede da IURD na tarde de quarta – feira 16 de Outubro).

Os manifestantes conseguiram entrar no Palácio do Governo, que foi também vandalizado(fotos recolhidas pelo Téla Nón no dia seguinte ao vandalismo de 2003 confirmam os estragos causados ao Palácio do Governo).

Foi numa quinta feira do mês de Maio do ano 2003. Dia do conselho de ministros. Todos ministros estavam no Palácio do Governo.

Na altura São Tomé e Príncipe tinha um governo de Unidade e Reconciliação Nacional, liderado pela ex-Primeira Ministra Maria das Neves, que a semelhança dos demais membros do seu governo, conseguiu escapar-se ilesa do Palácio do Governo.

Com o vandalismo em franca ascensão no ano 2019, o Palácio do Governo localizado no cruzamento dos três grandes mercados de rua da capital São Tomé, deve estar atento e bem prevenido.

Abel Veiga