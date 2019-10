Personalidade lusófona – 2018

O ex-Presidente Manuel Pinto da Costa, confirmou para o Téla Nón a recepção hoje(26 de Outubro) em Lisboa – Portugal , do prémio Personalidade Lusófona do ano 2018. Prémio atribuído pelo Movimento Internacional Lusófono. No site oficial do Movimento Independente Lusófono, foi publicado a seguinte notícia : 26 de Outubro: Entrega do Prémio MIL Personalidade Lusófona a Manuel Pinto da Costa (Ex-Presidente da República de São Tomé e Príncipe)

