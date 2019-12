OGE 2020 em discussão na Assembleia Nacional

O Governo e os deputados a Assembleia Nacional, deram início na quinta feira a análise da proposta de orçamento geral do Estado para o ano 2020.

São 159 milhões de dólares. No capítulo do investimento público, o OGE 2020 prioriza o sector das Obras Públicas e Infra-estruturas. o sector vai absorver mais de 32% da verba inscrita no capítulo do investimento público. A educação recebe 13%, saúde com 12,3% e agricultura 10,1%, totalizando 68% da verba inscrita para o investimento público.

No entanto o primeiro ministro, Jorge Bom Jesus, esclareceu que o Estado são-tomense só consegue assegurar 3% da verba para o investimento público. Segundo o Chefe do Governo, 97% da verba deverá ser garantida pela comunidade internacional.

Uma dependência em relação a ajuda financeira internacional, que teve consequências negativas na execução do Orçamento Geral do Estado para o ano em curso, 2019. O Primeiro Ministro, reconheceu na Assembleia Nacional, que a execução do OGE – 2019, ficou muito a quem do projectado ou prometido.

Na sessão plenária de quinta – feira, a proposta de orçamento de Estado foi analisada na generalidade pelos deputados.

O exercício parlamentar vai prosseguir esta sexta feira. Será na sessão plenária de sexta feira que a proposta de OGE 2020, será alvo de votação por parte dos deputados. Poderá ser aprovada ou rejeitada pela maioria dos representantes do povo.

Abel Veiga