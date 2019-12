Trata-se de um desafio ao Trabalho abnegado, lançado pelo Primeiro Ministro Jorge Bom Jesus, a todos os são-tomenses.

No fórum que organizou com a sociedade civil, para analisar o primeiro aniversário do seu governo, Jorge Bom Jesus, prometeu vida nova para todos os são-tomenses, a partir de 2020.

«Neste momento já está praticamente concluído, e para arrancar no próximo ano os projectos estruturantes. Estes sim vão mudar a vida de nós todos e sobretudo criar emprego e fazer recuar a pobreza», afirmou o Chefe do Governo.

Optimismo justificado pelo governo com apenas 3 exemplos de vários projectos estruturantes que vão arrancar em 2020. «A reabilitação da marginal, a reabilitação da estrada nacional número 1, e a extensão da pista do aeroporto internacional», acrescentou Jorge Bom Jesus.

Para o primeiro ministro o país vai estar em obras a partir de 2020. Obras públicas, que deverão oferecer trabalho para várias dezenas de cidadãos que nos últimos anos, justificam as diversas anomalias que cometem com o facto de não haver trabalho para ganhar o pão de cada dia.

A extracção anárquica de areia, é um dos exemplos de anomalias sociais que cometem, a que se juntam o abate indiscriminado de árvores, e o roubo e assaltos exagerados aos bens de cidadãos honestos e trabalhadores, tanto no campo como na cidade. «Nesta altura vamos ter que exigir trabalho…as pessoas depois não vão dizer que este trabalho é pesado…o desempregado não escolhe trabalho.…», frisou Jorge Bom Jesus.

Os tempos mudaram. O Governo dá conta que os são-tomenses têm que trabalhar mais, e produzir rendimento dentro do país, que tem enormes potencialidades. Chegou ao fim o período de mãos estendidas, para receber ajuda financeira e alimentar da comunidade internacional.

«Não nos esqueçamos que a própria natureza tem sido muito generosa…está a chover bastante. É momento para gente começar a por bananeira no chão(plantar bananeiras)… plantarmos milho, mandioca etc… a natureza só está a espera…Temos que trabalhar mais para erradicar essa pobreza que não nos merece…Temos que lançar uma vasta campanha sob o lema Reconstruamos São Tomé e Príncipe, com as nossas próprias mãos. ….Porque a cooperação internacional é só um complemento, o maior esforço tem que vir dos são-tomenses», concluiu Jorge Bom Jesus.

Aguarda-se pela chegada de 2020, para se provar e comprovar as palavras que fizeram a Oração de Bom Jesus no Fórum de 3 de Dezembro de 2019, que o Governo organizou com toda representação do povo.

Abel Veiga