Pacote financeiro para requalificar a marginal já está completo

A notícia sobre o desbloqueamento pelo Reino dos Países Baixos(Holanda), de 14,5 milhões de euros para co-financiar as obras de requalificação de toda a marginal da cidade de São Tomé, foi dada ao Jornal Téla Nón por Pieter van Welzen, cônsul honorário de São Tomé e Príncipe na Holanda.

Na nota enviada ao Téla Nón, a diplomacia da Holanda, anuncia a assinatura esta terça feira em Luanda, capital de Angola, do contrato de doação financeira para co-financiar o projecto de requalificação da marginas costeira da capitão São Tomé.

A nota do consulado de São Tomé e Príncipe na Holanda, explica que o contrato de doação financeira foi assinado pelo embaixador de São Tomé e Príncipe em Angola, Carlos Gustavo dos Anjos, em representação do governo são-tomense, e por Anne van Leeuwen embaixador da Holanda para São Tomé e Príncipe, mas com residência em Luanda-Angola.

«A doação será feita em duas partes sendo respectivamente de 12,5 milhões de Euros para implementação estrutural do projecto e de 2 milhões de Euros para a assistência técnica», diz a nota do consulado de São Tomé e Príncipe na Holanda.

Fotografias também enviadas pelo consulado de São Tomé e Príncipe na Holanda, confirmam a assinatura do acordo entre os embaixadores dos dois países.

«Além do Governo dos Países Baixos, o projecto de requalificação da costa marginal da capital de São Tomé, avaliado em cerca de 21 milhões de Euros contará ainda com co-financiamento do Banco Europeu de Investimento», acrescenta a nota.

Note-se que no dia 13 de Novembro último o Banco Europeu de Investimentos, enviou uma nota ao Ministério das Finanças e da Economia Azul de São Tomé e Príncipe, onde anunciou ao Governo são-tomense, a aprovação e desbloqueamento pelo seu conselho de administração, do donativo financeiro de 12,5 milhões de euros, para co-financiar as obras de requalificação da marginal de São Tomé.

Com a confirmação pelo Reino dos Países Baixos, do seu co-financiamento em 14,5 milhões de euros, fica completo o pacote financeiro para modernizar a marginal de São Tomé.

Na cerimónia de assinatura do contrato de donativo financeiro, hoje em Luanda, o embaixador da Holanda para São Tomé e Príncipe, descreveu o novo cenário que vai ser edificado na marginal 12 de julho. «O projecto vai criar condições que no futuro permitirão ainda outras alterações e inovações infraestruturais, sobretudo, de índole turística com a montagem de pistas específicas para circulação de peões, ciclistas, motociclistas bem como para a prática de desporto, representando uma significante contribuição para o desenvolvimento socioeconómico de São Tomé e Príncipe e para o bem-estar da sua população em geral», declarou o embaixador Anne van Leeuwen.

Protecção costeira contra a erosão, através da criação de quebra ondas, é uma das obras de engenharia civil que vai ser desenvolvida numa distância de 11 quilómetros, ou seja, da Vila de Pantufo até o aeroporto internacional de São Tomé. Espaço preenchido pela marginal da cidade de São Tomé.

Abel Veiga