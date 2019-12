Afinal nunca houve desvio dos 17 milhões de USD do fundo do Kuweit

A notícia foi dada pela Agência Oficial de Notícias do Governo são-tomense, a STP-Press. A Agência Oficial de Notícias do Estado, destaca as declarações de Ahmad Aumadumjaled, representante do Fundo Kuweitiano, após reunião esta manhã com os ministros das Finanças, da Saúde e das Obras Públicas, respectivamente, Osvaldo Vaz, Edgar Neves, e Osvaldo Abreu.

«Os 17 milhões de dólares continuam ainda com Fundo de Kuwait” disse Ahamad, referindo-se ao valor de um empréstimo constante num acordo assinado em 2016 com o anterior governo de Patrice Trovoada para melhoramento do maior hospital do País, Ayres de Menezes…. relata a STP-PRESS.

No seu relato, a Agência de Notícias do Governo de Jorge Bom Jesus, explica que a delegação do fundo Kuwaitiano, pediu ao executivo para reformular o projecto com vista ao seu reatamento em meados do próximo ano, 2020.

A notícia dada pela STP-Press, põe luz sobre aquilo que foi considerado como o maior escândalo financeiro do país.

Trata-se do acordo de crédito financeiro assinado pelo ex-ministro das Finanças Américo Ramos, com os representantes do Fundo Kuwaitiano no ano 2016 à margem da cimeira África – Árabe que decorreu na Guiné Equatorial.(Foto confirma a cerimónia de assinatura)

O novo Governo de Jorge Bom Jesus, moveu queixa contra o ex-ministro das finanças, por causa do alegado escândalo financeiro em torno do Fundo Kuwaitiano de 17 milhões de dólares. Dinheiro que segundo o Governo nunca entrou nos cofres do Estado são-tomense.

O novo Governo de Jorge Bom Jesus, justificou a detenção do ex-ministro das Finanças do Governo da ADI, com o facto de alegadamente o país ter recebido orientações do Fundo Kuwaitiano para pagar parte do crédito que foi desbloqueado a favor de São Tomé e Príncipe. Crédito financeiro que segundo o Governo não entrou no país.

O Ex-Ministro Américo Ramos, passou 3 meses na cadeia central em regime de prisão preventiva. Após várias tentativas para libertar o ex-ministro, mas sem sucesso, o Ministério Público, preferiu aguardar pelo tempo limite da prisão preventiva. Assim que completaram os 3 meses de prisão preventiva, o Ministério Público, não deduziu qualquer acusação contra o ex-ministro das finanças.

Imediatamente publicou um comunicado de imprensa, onde declarou o arquivamento do processo por falta de provas e ordenou a libertação imediata do ex-ministro das finanças, Américo Ramos.

Hoje fez-se mais uma luz sobre o caso. A Agência de Notícias do Governo citando os representantes do fundo Kuwaitiano, provou que nunca houve desvio de qualquer tostão do acordo de crédito de 17 milhões de dólares, que o fundo soberano do Kuwait assinou com o Estado são-tomense.

Abel Veiga