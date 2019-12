Banco Central constatou recuo da economia em 2019

Os funcionários do Banco Central de São Tomé e Príncipe, beneficiaram no final do ano 2019, de mais conforto no exercício das suas funções.

Nos últimos dias do mês de Dezembro, foram instalados num novo edifício que custou ao país, mais de 17 milhões de euros.

Foi no novo cenário moderno e confortável, que a administração do Banco Central apresentou o quadro macro-económico do ano 2019, e o comportamento do mercado financeiro no ano que termina.

Em 2019, a economia são-tomense registou uma regressão acentuada. O Governo projectou o crescimento da economia na ordem de 4,8%, mas só conseguiu 2%.

«A conjuntura económica internacional foi de facto bastante adversa aos propósitos da economia são-tomense. No actual contexto, estima-se que o Produto Interno Bruto cresça 2%, sustentado essencialmente pela evolução positiva do Turismo e da Agricultura. No entanto este nível de crescimento constitui uma desaceleração justificada pelos sectores da pesca e sobretudo da construção, na sequência da redução do investimento público, que manteve a trajectória descendente nos últimos 3 anos», explicou o Governador do Banco Central.

Américo Barros(na foto em cima), o primeiro governador do Banco Central a apresentar o balanço do ano económico no novíssimo auditório da instituição, indicou que em 2019, conseguiu-se baixar a taxa de inflação. Em 2018 situava-se nos 9%. Baixou para 6,6% em 2019.

No entanto o nível das reservas externas continua a ser uma grande preocupação para o país. Não garante 2 meses de importação. «Quanto as contas externas a sua evolução é reveladora de grande preocupação, na medida em que as reservas internacionais líquidas garantem apenas 1,6 meses de importação», precisou o Governador do Banco Central.

Segundo Américo Barros, vários factores concorrem para a baixa das reservas externas. «Dentre os quais a queda da exportação em 15%, a ascensão do país a categoria de desenvolvimento médio que acrescido a uma conjuntura internacional desfavorável reduziu drasticamente os apoios financeiros sob forma de donativos», acrescentou.

O Banco Central acredita que o ano 2020, inspira optimismo. Projecta-se um crescimento da economia na ordem de 3,5%. «Espera-se um maior incremento da actividade económica para 2020, sendo espectável uma maior aceleração da taxa de crescimento do PIB a rondar os 3,5 na sequência da execução do programa de investimento público com financiamentos do Banco Mundial, Banco Africano de Desenvolvimento, a República Popular da China dentre outros parceiros estratégicos para São Tomé e Príncipe», frisou.

Dados divulgados pelo Banco Central evidenciam o grande desequilíbrio entre a exportação e a importação em São Tomé e Príncipe.

Da exportação que gera divisas para um país, São Tomé e Príncipe só arrecada 7,5 milhões de dólares por ano. Cacau é o principal produto de exportação do país.

Por outro lado, da importação que pode significar compra de produtos e serviços no estrangeiro, São Tomé e Príncipe gasta mais de 105 milhões de dólares por ano.

Abel Veiga