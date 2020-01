PR deseja que em 2020 a “União faça Força em STP”

O Presidente da República Evaristo Carvalho, apelou os cidadãos são-tomenses a primarem pelo princípio de que a união faz a força. Na mensagem por ocasião do ano novo, o Chefe de Estado, destacou algumas acções de cariz económico desencadeadas no ano 2019 e que terão impacto sobre a vida da população no ano 2020.

Evaristo Carvalho, saudou as acções empreendidas pelo Governo que permitiram a assinatura de um novo acordo de facilidade de crédito alargado com o FMI. « É sem margem de dúvidas um grande esforço do Governo que traduzirá num esforço conjunto do povo são-tomense, pois as medidas a serem tomadas serão mais um aperto de cinto. O mais importante é que os objectivos preconizados no âmbito desse acordo sejam de facto atingidos», declarou o Presidente da República.

No ano que terminou, Evaristo Carvalho participou na Guiné Equatorial nas negociações com vista a exploração de petróleo na fronteira marítima entre os dois países. «A Assinatura de blocos petrolíferos será indícios de que a indústria petrolífera poderá a vor tornar-se uma realidade com benefícios importantes para a nossa economia ….», precisou.

A fábrica de óleo alimentar recentemente inaugurada pelo Governo, é uma das acções económicas de 2019, que segundo o Presidente da República terá impacto na vida das populações e do país no ano 2020.

«Saudámos a inauguração recente da fábrica de óleo de palma, unidade que irá contribuir significativamente para a melhoria da balança de pagamentos do país, e para a criação de empregos», sublinhou o Chefe de Estado.

O Presidente da Republicou não esqueceu dos acidentes e sinistros que marcaram o ano 2019. O naufrágio do navio Anfitrite, o vandalismo contra a igreja do Reino de Deus, e mais recentemente os vários incêndios alguns de origem duvidosa, e que causaram a morte de crianças.

«Estes casos de sinistros devem-se ao comportamento das pessoas na sociedade, que não tem sido o melhor. É preciso reflectirmos todos e procurar a saída apropriada para as causas desses acontecimentos», frisou.

No entanto São Tomé e Príncipe entrou no ano 2020, com a sua Zona Económica Exclusiva, mais segura. Uma garantia dada pelo Presidente da República, graças a parcerias que foram tecidas pelo Estado são-tomense no âmbito da cooperação internacional.

«Particularmente no que tange a defesa e segurança reiteramos os nossos agradecimentos aos parceiros tradicionais de cooperação a este nível, particularmente Portugal que já há longa data vem mantendo a presença do navio Zaire nas nossas águas marítimas dissuadindo nelas quaisquer actos de pirataria. O apreço também a marinha brasileira e aos Estados Unidos de América, República Popular da China e Angola pelas formações técnico – militar», concluiu o Presidente da República.

Para 2020 Evaristo Carvalho desafia os são-tomenses a seguiram o princípio de que a união faz a força. O Chefe de Estado disse que encoraja o XVII Governo Constitucional e desejou que «o plano de actividades e o Orçamento Geral do Estado aprovados para o ano económico de 2020, sejam executados sem sobressaltos».

Abel Veiga