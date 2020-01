Esta quarta – feira 15 de Janeiro, o governo de São Tomé e Príncipe e a Administração do Banco Africano de Desenvolvimento(BAD), fizeram história na capital da Costa do Marfim.

História porque é a primeira vez que o Banco Africano de Desenvolvimento decide apoiar directamente a execução do orçamento geral do Estado são-tomense.

Uma decisão histórica, que tomou forma de acordo. Preto no Branco, a administração do BAD, assinou com o Governo são-tomense representado pelo Ministro das Finanças Osvaldo Vaz, o acordo financeiro que disponibiliza o donativo de 7 milhões de dólares para financiar acções e programas inscritos no Orçamento Geral do Estado para o ano 2020.

O Governador do Banco Central Américo Barros, também assistiu o momento histórico que aconteceu em Abdjan.

A nota do Ministério das Finanças e da Economia Azul, que chegou a redacção do Téla Nón, diz que o acordo assinado esta quarta feira com o BAD, «é histórico porque é a primeira vez que o BAD concede apoio financeiro directo ao Orçamento Geral do Estado Santomense e esse mérito deveu-se aos esforços incansáveis do XVII Governo, chefiado pelo senhor Primeiro Ministro e chefe do Governo Dr. Jorge Bom Jesus e aos trabalhos abnegados da equipa técnica de quadros nacionais, coordenado pelo Ministro do Planeamento, Finanças e Economia Azul, Dr. Osvaldo dos Santos Vaz, e coadjuvado pelo Governador de Banco Central, Dr. Américo Barros», refere a nota do ministério das finanças.

A confirmação pelo BAD do donativo de 7 milhões de dólares para o OGE-2020, dá credibilidade as palavras do primeiro ministro Jorge Bom Jesus, que na primeira semana do mês de Janeiro de 2020, mais concretamente no dia 4 de Janeiro, anunciou ao país, que o valor de 7 milhões de dólares seriam desbloqueados pelo BAD ainda neste mês, para sustentar o Orçamento Geral do Estado.

Aliás desde outubro de 2019, que o Chefe do Governo, prometeu ao país a entrada deste montante financeiro, como consequência da assinatura do acordo de facilidade de crédito alargado assinado pelo seu governo com o FMI.

Por outro lado, o Ministério das Finanças e da Economia Azul, recorda que em consequência do entendimento alcançado pelo Governo e o FMI em Outubro do ano 2019, para execução de um novo acordo de facilidade de crédito alargado, e com vista a correcção dos desequilíbrios macroeconómicos, São Tomé e Príncipe encaixou 5 milhões de dólares nos finais do ano 2019, para financiar o Orçamento de Estado do ano 2020.

O Banco Mundial foi a instituição que garantiu o donativo financeiro de 5 milhões de dólares. «O Conselho de Administração do Banco Mundial, aprovou, no dia 18 de Dezembro de 2019, o apoio financeiro directo ao orçamento Geral do Estado no valor de 5.000.000,00 USD( Cinco Milhões de Dólares), sendo que o desembolso se efectivou no dia 31 de Dezembro de 2019», explica a nota do Ministério das Finanças.

Abel Veiga