Confirmados 25 milhões de dólares para Agricultura de STP

Foi no seu gabinete de trabalho em São Tomé, que o Primeiro-ministro Jorge Bom Jesus, liderou as últimas negociações com os parceiros internacionais, com vista a execução do projecto de apoio a produção agrícola, a sua comercialização e garantia da nutrição em São Tomé e Príncipe.

A Direcção do FIDA – Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola com sede em Roma-Itália, foi o principal interlocutor do Primeiro Ministro de São Tomé e Príncipe.

Jorge Bom Jesus, defendeu o projecto de apoio à produção agrícola comercialização e nutrição, como sendo um dos principais pilares do programa do governo para os próximos 4 anos, com destaque para o capítulo do crescimento económico.

Os vários argumentos do Chefe do Governo, convenceram os parceiros internacionais, que por vídeo-conferência confirmaram a assinatura do acordo de 25 milhões de euros, para financiar o projecto de apoio a produção agrícola, a sua comercialização e a nutrição.

O projecto tem a duração de 6 anos. 2020 é o primeiro ano de execução, e o FIDA anunciou a disponibilização de um donativo financeiro na ordem de 4,5 milhões de euros, para dar início a galvanização do sector agrícola.

O pretende elevar a produção nas principais fileiras de exportação, nomeadamente cacau, café, baunilha e pimenta, e criar novas fileiras agrícolas que para além da exportação, a produção vai ser comercializada a nível nacional, ou seja, para satisfazer com produtos de alta qualidade o crescente mercado de turismo.

Após as negociações em vídeo-conferência, o Ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Francisco Ramos, anunciou o acordo, e explicou que o projecto pretende elevar o rendimento de mais de 9 mil famílias.

Pelas contas do ministro, o projecto de apoio a produção agrícola, a comercialização da produção e garantia da nutrição, vai ter impacto directo em mais de 35 mil pessoas em São Tomé e Príncipe. Um país habitado por cerca de 190 mil pessoas.

Para o Governo São Tomé e Príncipe conquistou mais uma importante vitória nas negociações com os parceiros internacionais, desta feita para investimentos no sector da agricultura.

Abel Veiga