Em 2 meses governo criou e matou o primeiro banco russo para STP

No dia 29 de Outubro do ano 2019, o Governo do Primeiro Ministro Jorge Bom Jesus, emiti o decreto número 31/2019. O decreto em causa foi promulgado pelo Presidente da República Evaristo Carvalho e publicado no Diário da República.

Estavam assim abertas as portas do mercado financeiro são-tomense, para a entrada do primeiro banco da Rússia em São Tomé e Príncipe.

Designado “Reserve Interestat Bank “, RIB, tinha segundo o decreto do Governo, «o objectivo de captar recursos financeiros e conceder créditos técnicos direccionados aos projectos de desenvolvimento do país».

De repente no dia 27 de Dezembro do ano 2019, o Governo do Primeiro Ministro Jorge Bom Jesus, mudou de ideia. Pois, o executivo decidiu publicar o decreto número 35/2019, que revoga o decreto 31/2019 emitido em Outubro de 2019.

O decreto que anula a possibilidade do banco russo abrir as portas na praça financeira são-tomense, também foi promulgado pelo Presidente da República Evaristo Carvalho.

Os bancos da Rússia, parecem ter azar com o mercado financeiro de São Tomé e Príncipe. Não é a primeira vez que as autoridades governamentais de São Tomé e Príncipe, tentam instalar ou atrair investimentos directos de unidades bancárias russas. No ano 2012, o banco russo VTB estava na linha da frente para investir e instalar-se em São Tomé e Príncipe.

O Téla Nón mostra alguns artigos publicados no ano 2012 que evidenciam as acções do governo da altura liderado pelo ex-primeiro ministro Patrice Trovoada no sentido de trazer banco e capital russo, para construir portos de petróleo e comerciais em águas profundas em São Tomé e Príncipe.

Até agora todas as tentativas de operações com bancos russos na praça financeira são-tomense, acabaram frustradas.

O leitor tem acesso aos decretos do Governo de “JBJ”, que concede direito, e que revoga direito, ao Reserve Interestat Bank, da Rússia.

Abel Veiga