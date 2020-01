OMS declara coronavírus emergência de saúde pública internacional

Anúncio foi feito pelo diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Ghebreyesus, após reunião com especialistas em Genebra; até esta quinta-feira foram confirmados 7834 casos de contaminação, a maioria na China, onde surgiu a nova cepa do vírus; 170 pessoas morreram no país; coronavírus já foi notificado em 19 países no total.