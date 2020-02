Diretor-geral da CPLP assume funções

O cargo de Diretor-geral da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) vai ser assumido pelo embaixador são-tomense Armindo Brito Fernandes, numa cerimónia a realizar-se no dia 10 de fevereiro de 2020, na sede da CPLP, contando com as presenças do Secretário Executivo, embaixador Francisco Ribeiro Telles, e os representantes permanentes dos Estados-membros da Organização Internacional.

O Secretário Executivo é auxiliado nas suas funções pelo Diretor-geral, recrutado entre os cidadãos nacionais dos Estados-membros, mediante concurso público, pelo prazo de três anos, renovável por igual período. O Diretor-geral é o responsável, sob a orientação do Secretário Executivo, pela gestão corrente, planeamento e execução financeira, preparação, coordenação e orientação das reuniões e projetos ativados pelo Secretariado Executivo da CPLP.

Os Estatutos fixam, desde a Cimeira de Bissau, em 2006, a existência de um Diretor-geral, sendo que o cargo de Secretário Executivo Adjunto cessou com a nomeação de Hélder Vaz Lopes, em janeiro de 2008. Georgina Benrós de Mello foi a Diretora-geral da CPLP, iniciando funções em fevereiro de 2014.

Nota Informativa da Assessoria de Comunicação e Imagem da CPLP