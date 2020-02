Modernização do aeroporto tomou forma de Acordo entre STP e a China

No passado dia 21 de Fevereiro, os Governos de São Tomé e Príncipe e da República Popular da China decidiram transformar o compromisso de modernização do aeroporto internacional de São Tomé e Príncipe, num Acordo entre os dois Estados.

O Embaixador da China em São Tomé, Wang Wei, e o Ministro das Obras Públicas Osvaldo Abreu, rubricaram o acordo que lança as bases e dissipa as dúvidas sobre a execução ainda este ano, do projecto de ampliação da pista do aeroporto internacional de São Tomé, e a modernização das demais infra-estruturas do aeroporto.

«É o resultado da excelente cooperação entre a China e São Tomé e Príncipe», afirmou o embaixador Wang Wei.

O diplomata chinês, acrescentou que o governo chinês tem levado muito sério a cooperação com São Tomé e Príncipe. «Por isso, os esforços das duas partes levaram a assinatura hoje(21 de Fevereiro) desse acordo», pontuou.

Por causa da demora que já se regista com vista a execução real do projecto, o embaixador Wang Wei, pediu paciência à parte santomense,

A Modernização do aeroporto internacional de São Tomé e Príncipe, é encarada pelas autoridades são-tomenses, como uma das principais rampas para o desencravamento do país e para o seu desenvolvimento.

«As grandes obras têm a lógica, procedimento e trâmites», recordou o embaixador da China.

Wang Wei, reforçou o apelo pela paciência. «As obras de grande dimensão são mais complicadas, por isso precisam de tempo», precisou.

Os estudos técnicos realizados e anunciados em 2019 pela equipa chinesa, indicam que as obras de modernização do aeroporto internacional de São Tomé Príncipe, vão demorar cerca de 4 anos.

Obras que serão desenvolvidas em várias fases. A pista do aeroporto internacional, deverá estender-se por mais 600 metros, permitindo assim a aterragem de aviões de grande porte.

Após assinatura do acordo com o embaixador da China, o Ministro das Obras Públicas, começou a vislumbrar o sonho são-tomense.

«Após a conclusão das obras o aeroporto terá infraestruturas modernas e com a dimensão capaz de acolher aeronaves de grande porte que neste momento não nos é possível», declarou o ministro, Osvaldo Abreu.

A economia nacional pode galvanizar-se com uma rampa moderna. «É uma infraestrutura importantíssima para a base da nossa economia que é o turismo e os serviços aeroportuários são fundamentais», sentenciou o ministro das obras públicas.

Para já só o acordo foi assinado. Não foi anunciada a data para o arranque das obras, nem tão pouco o valor do projecto definido pelo Governo como sendo estruturante.

Abel Veiga