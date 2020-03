PM felicita a Polícia Judiciária pela rapidez na detenção do homicida de Mucumbli

Jorge Bom Jesus, primeiro ministro de São Tomé e Príncipe, visitou a Polícia Judiciária nesta sexta feira. Uma visita que aconteceu no mesmo momento em que os agentes da Polícia Judiciária ultimavam os procedimentos, com vista a entrega do presumível assassino da Catarina de Barros, ao Ministério Público.

«Felicitação ao trabalho da Polícia Judiciária relativamente ao caso da luso-santomense que foi barbaramente assinada. Algo que não é comum, que não condiz com a idiossincrasia do santomense, com a nossa forma de ser e de estar», declarou Jorge Bom Jesus.

Nas escadarias do edifício da Polícia Judiciária, o Chefe do Governo, reforçou as felicitações a Polícia Judiciária pelo facto de ter cumprido com o ultimato lançado pelo executivo.

«Tínhamos pedido a PJ, celeridade máxima, que pudesse chegar ao infractor em 72 horas, e estão no bom caminho…», frisou Jorge Bom Jesus.

Após várias horas de reunião com todos os funcionários da Polícia Judiciária, Jorge Bom Jesus, prometeu resolver os problemas antigos e várias vezes, reclamado pelos profissionais da PJ.

«Eu vim para aqui, para começar a resolver esses problemas. Alguns dissemos que vamos resolver já e agora, porque são inadiáveis. Problemas de transportes por exemplo. Acredito que vamos resolver nos próximos 15 dias», afirmou.

Falta de condições de trabalho e actualização dos salários, são outras reivindicações antigas e repetitivas da Polícia Judiciária.

«Outros problemas vão levar mais algum tempo para serem resolvidos. Já no que se refere aos problemas salariais estamos a trabalhar no reajuste salarial a nível nacional. Em relação a PJ, vamos resolver rapidamente. Este governo pretende ser pragmático», pontuou Jorge Bom Jesus.

Abel Veiga