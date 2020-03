Governo da República de STP chumbou a proposta de Tó Zé Cassandra para isolamento da ilha do Príncipe em relação a São Tomé

Assim, considerando as consequências gravosas que tal medida pode significar para a população do Príncipe, que sofre já dos efeitos nefastos da dupla insularidade; Atendendo ao facto do Governo ter decretado a suspensão de todos os voos comerciais e privados provenientes do exterior desde 21/03/2020 e o desembarque de tripulantes e passageiros de navios de mercadoria e de cruzeiro provenientes do exterior, nos Portos de São Tomé e do Príncipe, desde 19/03/2020;

Considerando também que, até a data, não há registo de nenhum caso suspeito de infeção pelo Coronavírus em todo o território Nacional e tendo também em conta que a STPAirways diminuiu a frequência de voos entre as ilhas em virtude da diminuição drástica do número de passageiros nos últimos voos, o Conselho de Ministros decidiu indeferir esta proposta do Governo Regional e aproveita para informar que, fica estabelecido o reforço das medidas de controlo sanitário nos aeroportos e portos de São Tomé e do Príncipe e, à luz do estatuído no nº2, do artigo 2ª do Decreto-lei nº 2/2020, o Governo poderá assumir medidas restritivas mais gravosas, de impacto nacional, caso a evolução da pandemia assim o justifique», assim decidiu o conselho de ministros de São Tomé e Príncipe.

Abel Veiga