Governo confirma a chegada de ajuda do bilionário chinês para combater o Covid-19

Reunido em conselho de ministros o Governo do Primeiro Ministro Jorge Bom jesus, anunciou a chegada ao país de ajuda humanitária concedida pela Fundação Ali-Baba, propriedade do bilionário chinês Jack Ma que na semana passada havia declarado numa mensagem no seu Twitter, a decisão de enviar ajuda a todos os países africanos para combater o Covid-19. Decisão do bilionário chinês que foi notícia na edição do Téla Nón da última semana.

O Governo santomense confirmou a recepção da ajuda nesta quarta – feira. Ajuda que será transportada por uma aeronave ao serviço da União Africana. «Nesta processo de combate ao coronavírus, o Governo aproveita para informar a população que foi autorizado a entrada hoje ao país de dois voos de carga, sendo um da União Africana, que transportará para São Tomé materiais diversos, como kits de saúde, luvas, máscaras,, testes rápidos, dentre outros, uma oferta da Fundação Ali-Baba, no quadro do apoio desta instituição aos países africanos e o outro, da DHL, que deverá trazer materiais vários de prevenção e de combate ao Covid-19, no quadro da cooperação com a OMS – Organização Mundial de Saúde», refere o comunicado do Conselho de Ministros.

O comunicado do conselho de ministros, acrescenta outras decisões tomadas pelo Governo :

«Por outro lado, o Governo decidiu também autorizar para amanha, quinta-feira, a realização de um voo da TAP-Air Portugal, de cariz humanitário, que deverá vir buscar os cidadãos europeus, sobretudo portugueses, que ficaram retidos em São Tomé após a decisão do Governo em fechar o espaço aéreo são-tomense. No quadro ainda das medidas de prevenção, o Conselho de Ministros decidiu que doravante fica proibida, por tempo indeterminado, a importação e entrada de balões de fardo ao País.

Numa análise mais profunda da situação interna do País e dos possíveis impactos negativos das medidas adotadas pelo Governo, à luz da prevenção do Covid-19, o Conselho de Ministros informa que está garantido o stok de combustíveis para os próximos meses, mas que, ainda assim, expedientes adicionais estão em curso para a concretização de novo carregamento destes produtos que chegarão ao País na primeira semana de Abril, como forma de se evitar eventuais rupturas. No que diz respeito aos produtos alimentares, o mercado está abastecido e novos carregamentos de víveres chegarão ao país nos próximos dias.

Foi também analisada nesta sessão, o plano de contingência nacional, a nível Económico e financeiro e algumas medidas de cariz social que o Governo deverá assumir para mitigar o impacto da grave crise que começa a assolar o mundo. Este plano apenas será aprovado depois do Governo ouvir os parceiros sociais, na próxima reunião do Conselho de Concertação Social, agendada para esta quinta-feira, dia 26/03/2020.», pontua o conselho de ministros.

Abel Veiga