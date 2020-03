Covid-19, mudou o mundo e não pára de gerar mudanças no mundo e no comportamento do homem em relação a terra onde habita.

Covid-19, desafia a sobrevivência do homem na terra. Nas ilhas verdes de cerca de 200 mil pessoas, a ausência do Covid-19, suscita combates cerrados de prevenção, para evitar o mal maior.

«Combate ao coronavírus exige união, solidariedade, maturidade política e muita responsabilidade dos decisores políticos», declarou o Primeiro Ministro Jorge Bom Jesus.

Cada vez mais os são-tomenses dão conta que Covid-19 não combina com «as agendas pessoais ou de grupos». Pois se o Covid-19 vir a ser activo em São Tomé e Príncipe, como está a acontecer em algumas paragens europeias, nenhuma agenda pessoal ou de grupo, atingirá seus objectivos nesta república.

Os interesses da Nação Santomense, devem ser colocados acima de tudo…sobretudo por aqueles que mais do que ter o cordão umbilical enterrado nesta terra, amam e vivem sempre e para sempre nela.

Por isso …..«as agendas pessoais ou de grupos não devem sobrepor-se aos superiores interesses da Nação são-tomense», afirmou Jorge Bom Jesus, Primeiro Ministro de São Tomé e Príncipe, na sua comunicação ao país no passado dia 27 de Março.

Abel Veiga