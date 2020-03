Covid-19 : Preparação para o combate exige mais 15 dias de Estado de emergência

O Governo de São Tomé e Príncipe, vai pedir ao Presidente da República, a prorrogação do tempo do Estado de emergência. Os primeiros 15 dias decretados pelo Presidente da República Evaristo Carvalho, não foram suficientes para o país reunir as condições técnicas e logísticas, para combater a doença.

«Atendendo a evolução dramática da pandemia Covid-19 no mundo e considerando que internamente ainda não estão consolidadas todas as condições de diagnósticos e respostas, o governo vai propor a sua Excelência Senhor Presidente da República a prorrogação do Estado de Emergência por mais 15 dias», anunciou o Primeiro Ministro Jorge Bom Jesus.

Numa comunicação à Nação na última sexta – feira, o Chefe do Governo, decidiu também por prorrogar o visto de permanência no país, de cidadãos estrangeiros que não conseguiram sair de São Tomé, através do voo excepcional feito pela transportadora portuguesa, TAP, na última semana.

«Reconfirmamos que não há até este momento nenhum caso suspeito de Covid-19 que suscite inquietação», garantiu Jorge Bom Jesus.

Abel Veiga